Coronavirus. Trump conferma che il virus se ne andrà senza vaccino

Già nel XVI secolo un astrologo francese di nome Nostradamus era diventato famoso per aver azzeccato diverse profezie. Già all’epoca, nelle sue quartine, aveva immaginato una terza guerra mondiale provocata dall’estremismo religioso, il riscaldamento globale, inondazioni, uragani e una grande pestilenza ma pure i grandi progressi della medicina che ci avrebbe permesso di vivere oltre i 100 anni.

Oggi in questa fase pandemica spesso il Presidente americano ha azzardato qualche visione che, purtroppo per lui e per l’umanità, non si sono rivelate azzeccate.

La prima, sicuramente quella più conosciuta, è di aver considerato il Coronavirus come una banale influenza che sarebbe terminata con l’arrivo del caldo. Mai previsione fu meno azzeccata. A metà maggio gli Stati Uniti contano 1.335.000 contagiati e 80000 morti, più delle vittime della guerra in Vietnam e dell’attacco alle Twin Tower a New York messe insieme.

La seconda, quella relativa alla idroclorochina, un vecchio farmaco contro la malaria, che secondo Trump sarebbe stato molto utile e promettente per sconfiggere il virus. Purtroppo le evidenze mediche non sono state così promettenti come l’ottimismo del Presidente. Comprensibile la voglia del capo della Casa Bianca di infondere ottimismo a piene mani ma la realtà sia dal punto di vista sanitario che economico del Paese non è altrettanto rosea.

E adesso una nuova profezia. ‘Il virus se ne andrà senza vaccino-ha detto Trump ai giornalisti-e speriamo di non vederlo per molto tempo, così come mi hanno confermato ambienti medici’.

Tutti sperano che stavolta la profezia del Presidente si avveri, ma visto i risultati delle precedenti l’Amministrazione americana ha lanciato l’Operation Warp Speed per accelerare la produzione di un vaccino sicuro.

Puntuale come al solito la smentita alle parole di Trump da parte del dr.Anthony Fauci, la voce a cui gli americani credono di più ‘ non arriveremo al punto di essere in grado di non fare alcuna previsione di riduzione della curva di contagi fino a quando non avremo un vaccino scientificamente sano, sicuro ed efficace. E stiamo portando avanti test con cinque sei candidati di possibili vaccini’.

Più chiaro di così. Ma la speranza del Presidente è dura a morire.