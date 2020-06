Coronavirus, un venerdì nero in America con 40000 nuovi contagi.

40000 nuovi casi di Coronavirus ,ieri venerdì, negli Stati Uniti rappresentano il secondo giorno consecutivo di record di contagi.

Ben 5 Stati (Alabama, Montana, Utah, Alaska e Florida) hanno registrato picchi di contagi massimi per un solo giorno. In 32 Stati i casi sono aumentati. La California ha superato i 200000 contagi. E così i Governatori di questi Stati hanno cominciato a rallentare le riaperture. Tra questi il repubblicano Ron De Santis, Governatore della Florida, che in aprile aveva imposto la quarantena ai visitatori provenienti da New York, New Jersey e Connecticut. Adesso si trova costretto a subire le dichiarazioni del Governatore di New York Andrew Cuomo che impone la quarantena a tutti i visitatori provenienti dalla Florida, dal Texas e dall’Arizona. E a proposito di De Santis Cuomo sentenzia’ Lei giocò alla politica con il virus e ha perso’.

Pure in Texas Greg Abbott, il Governatore repubblicano, ha imposto nuove restrizioni ma senza bloccare lo Stato. I bar dovranno chiudere al mezzogiorno e i ristoranti potranno lavorare non più al 75% ma al 50%.

Il cambio di scenario nel movimento del virus è stato confermato anche dal ritorno del briefing quotidiano alla stampa della task force contro il Coronavirus a Washington, dopo quasi due mesi di assenza.

Dal 5 maggio era cominciata la discesa dei contagi e il giornaliero meeting della task force risultava inutile.

In questa riunione Michael Pence pur confermando la crescita dei casi ha detto 'Riconosco che la situazione è diversa da quella di due mesi fa, sia per quanto riguarda la nostra capacità di fare test sia nella natura delle persone che sono maggiormente infettate. I giovani americani hanno una responsabilità grande di non prendere il Coronavirus in locali dove possono esporre i più vulnerabili’.

Effettivamente i nuovi casi toccano in proporzione molto alta i giovani.Per questo le autorità stanno imponendo l’uso delle maschere anche all’esterno con la ‘social distancing’obbligatoria e rispettata. Inoltre hanno deciso di togliere le licenze agli esercizi commerciali che non rispettano e non fanno rispettare le linee guida.

Debora Birx, la coordinatrice della task force ha confermato gli alti tassi di positivi nelle prove diagnostiche in Stati come Mississipi, Arizona, Florida e Texas. ‘In maggio-ha detto la Birx-i positivi diminuivano mentre aumentavano i test, nelle ultime due settimane stiamo registrando l’opposto’.

Le notizie positive fortunatamente non mancano. L’incidenza della malattia sui giovani risulta meno letale cosi che le morti non stanno crescendo in parallelo. In uno Stato di 20 milioni di persone come la Florida ieri, a fronte di 9000 nuovi casi, sono stati registrati 39 morti. A livello nazionale la tendenza è uguale: a fronte di 40000 casi di un giorno le vittime sono salite a 527.

Ma il più conosciuto e quotato virologo americano, Anthony Fauci, immagina inevitabile un aumento dei casi di morti e si dice preoccupato di questa impennata di contagi in alcune parti del Paese.

Il meno preoccupato di tutti sembra essere invece Donald Trump che dà la responsabilità della crescita dei casi all’aumento dei test. A più riprese ha chiesto di diminuirli 'facendo saltare sulla sedia ’tutto il mondo medico che lo circonda.

Ma la campagna della rielezione è partita e ogni arma è buona per cercare di attrarre l’elettorato, anche negare l'evidenza.