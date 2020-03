Coronavirus, violata la tregua umanitaria: Haftar bombarda Tripoli

L'autoproclamato Esercito nazionale libico del generale Khalifa Haftar ha lanciato ''razzi indiscriminati sulle zone residenziali vicino all'aeroporto di Mitiga'', a est di Tripoli. Lo rende noto l'emittentetv al-Ahrar. Il giornale Libya Observer conferma quindi che le milizie fedeli all'uomo forte della Cirenaica hanno violato la tregua umanitaria chiesta per poter fronteggiare l'emergenza posta dalla diffusione del coronavirus. Negli ultimi giorni, le milizie di Haftar hanno colpito diverse zone residenziali, compresa quella di Ain Zara, mentre in Libia è stato imposto un coprifuoco per evitare la diffusione della pandemia.