Coronavirus,Trump forse già oggi fuori dall’ospedale ritorna alla Casa Bianca

‘Il Presidente sta continuando a migliorare e se continua in questo modo lunedì potrebbe uscire dall’ospedale’ così Sean Conley ,medico del repubblicano e l’equipe medica dell’Ospedale Militare Walter Reed che stanno curando il Presidente .

A Trump sabato è stato somministrato il Dexametasona , un corticosteroide raccomandato a pazienti gravi di Covid-19 in carenza di ossigeno.

Nell’ultimo bollettino Sean Conley ha cercato di raddrizzare la non proprio trasparente informazione avuta fino ad oggi e che ha portato da una parte a notizie positive e dall’altra, attraverso il Capo di Gabinetto di Trump, a notizie di genere opposto.

Il medico ha riconosciuto, affermazione mai fatta prima, che venerdì Trump aveva presentato sintomi gravi con febbre alta e ha avuto bisogno di ossigeno per un’ora. Non è nemmeno impossibile pensare che un paziente così ‘ingombrante’ non gli abbia suggerito di ‘alleggerire' certe dichiarazioni. Qualcuno dice infatti che Trump si sia molto irritato per le dichiarazioni allarmistiche del suo Capo di Gabinetto.

Certo che in un Paese dove gli standard di trasparenza sono molto alti le dichiarazioni ‘ovattate’ del medico del Presidente non sono state molto apprezzate. A queste critiche Conley si è scansato dicendo ‘volevo solo riflettere e rispettare l'atteggiamento incoraggiante della squadra, il Presidente e il decorso della sua malattia. Non volevo certo nuocere al decorso del paziente’. E in aggiunta Allysa Farah, direttrice della Comunicazione della Casa Bianca, ha voluto aggiungere che il medico si riferiva soltanto alla necessità di proteggere lo stato d’animo del Presidente.La realtà comunque è stata che Trump, il venerdì, aveva livelli di ossigeno nel sangue del 94%, quando il livello normale è del 96%. Oggi è al 98%. Le previsioni per la giornata di oggi (domenica per gli US) sono che il paziente rimanga fuori dalla camera, mangi e beva e se l’evoluzione continuerà in questa maniera lunedì potrà tornare al suo posto alla Casa Bianca.

Al momento l’evoluzione del virus si è dimostrata imprevedibile nei pazienti e il pericolo continua almeno sino al settimo/ottavo giorno dai primi sintomi. Oltre al Dexametasona, Trump è stato trattato con un cocktail sperimentale della farmaceutica Regeneron e con il Remdesivir, un antivirale che si dà nei primi giorni dell’infezione.

Certo è che il contagio del Presidente si è convertito in un simbolo di come il Paese più potente al mondo stia soffrendo e lottando contro un nemico implacabile che ha fino ad ora contagiato sette milioni e mezzo di americani e ne ha uccisi 213000.

Ed ora le elezioni diranno se il Coronavirus è riuscito a cambiare la storia della Presidenza americana. Al momento Joe Biden è favorito in tutti i sondaggi ma il Presidente guerriero che ‘sconfigge’ il virus potrebbe cambiare molti pronostici. Per adesso quello che è chiaro è che Trump ha potuto ricevere un livello di cure, compreso gli anticorpi ancora in fase di sperimentazione che nessun altro ‘essere umano’ avrebbe potuto ottenere.

Ma è altrettanto chiaro è che Lui è il Presidente degli Stati Uniti a circa tre settimane dalle sue elezioni più importanti.