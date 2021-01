Covid, il ritorno anche in Cina: in lockdown tutto il Nord-est

Covid, è stato di emergenza per la provincia dello Heilongjiang

La pandemia non si arresta e torna anche a est, più precisamente in Cina. La provincia nord-orientale cinese dello Heilongjiang, dove vivono 37,5 milioni di persone, ha dichiarato lo stato di emergenza, e gli abitanti di una sua città, Suihua, che conta 5,2 milioni di abitanti, sono stati messi in lockdown. Le autorità provinciali dello Heilongjiang hanno ordinato ai residenti di non lasciare la provincia, se non in caso di assoluta necessità, e hanno cancellato eventi pubblici.

Covid, scatta il lockdown per tutto il Nord-est

Nell'estrema provincia nord-orientale cinese, riferisce la Commissione sanitaria locale, sono stati registrati sedici casi accertati di contagio e dodici asintomatici nella giornata di ieri, quando la Cina ha toccato il picco di contagi dal 30 luglio scorso, a quota 115, la maggiore parte dei quali registrati nella provincia dello Hebei, che confina con Pechino.

Nonostante la Cina abbia ampiamente contenuto la diffusione del contagio, focolai sparsi si sono verificati in diverse aree del Paese, e la situazione attuale impensierisce le autorità sia per la crescita delle infezioni alle porte della capitale, sia per la vicinanza con le festività del capodanno lunare, in cui è atteso un numero di viaggi all'interno del Paese minore del normale, proprio a causa dell'ultima ondata di contagi. Oltre a Suihua sono state poste in lockdown, finora, anche altre tre città nello Hebei, dove si è verificato il focolaio più esteso. In totale, a oggi, sono oltre 28 milioni in Cina le persone sottoposte a restrizioni negli spostamenti per il contenimento dell'epidemia.