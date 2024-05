Cremlino: “Macron-Cameron? Parole pericolose Si rischia l'escalation con Ue"

Cremlino: "Nelle parole di Cameron il rischio di un'escalation diretta"

Il Cremlino vede le dichiarazioni del ministro degli Esteri britannico David Cameron sul diritto di Kiev di usare armi britanniche per colpire la Russia come "un'escalation diretta" che "potrebbe potenzialmente rappresentare un pericolo per la sicurezza europea, l'intera architettura di sicurezza europea". Lo ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Ieri Cameron, in vista a Kiev, aveva detto all'agenzia Reuters che l'Ucraina ha appunto il diritto di impiegare le armi fornite da Londra per colpire il territorio russo.

Cremlino: “Da Macron dichiarazioni molto pericolose”

Le parole del presidente francese Emmanuel Macron sul possibile invio di truppe in Ucraina rappresentano una "tendenza molto pericolosa" e Mosca continua a "monitorare da vicino" le dichiarazioni di Parigi. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Interfax.

Guerra, Ue: "Irresponsabile cyber-campagna di Mosca contro Berlino"

"L'Unione Europea e i suoi Stati membri, insieme ai partner internazionali, condannano fermamente la campagna informatica maligna condotta dal gruppo APT28, controllato dalla Russia, contro la Germania e la Repubblica Ceca. La campagna informatica dimostra il continuo modello di comportamento irresponsabile della Russia nel cyberspazio, prendendo di mira istituzioni democratiche, enti governativi e fornitori di infrastrutture critiche in tutta l'Unione europea e oltre". Lo dichiara l'alto rappresentante dell'Ue a nome dei 27 Paesi membri.

Zelensky: “Chi difende l’Ucraina difende la vita”

In un lungo post con foto dei pesanti attacchi russi che si sono intensificati nell’ultimo mese il Presidente ucraino Zelensky dice: “Solo in aprile, i terroristi russi hanno utilizzato più di 300 missili di vario tipo, quasi 300 droni e più di 3.200 bombe aeree guidate contro l’Ucraina. Le nostre città e comunità dalla regione di Sumy alla regione di Odessa, dalla regione di Kharkiv, dalla regione di Donetsk, soffrono di questo terrore deliberato e vile ogni giorno e notte. Molte vite sono state uccise da questi attacchi. Ed è solo attraverso la forza che possiamo fermare questo terrore. La forza del nostro popolo, la forza dell'unità mondiale, la forza della pressione sulla Russia, la forza dei sistemi di difesa aerea forniti all'Ucraina, la forza dei nostri soldati che mantengono la prima linea. Tutti coloro che lavorano per la nostra forza e per la nostra difesa contro la Russia sono veri difensori della vita.