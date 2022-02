Crisi Ucraina e terza guerra mondiale: profezia l'aveva predetto 100 anni fa

Crisi Ucraina e terza guerra mondiale: la profezia del veggente Voralberg aveva predetto tutto un secolo fa

L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia (QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI) ha sconvolto il mondo e la possibilità che possa nascere una nuova cortina di ferro si fa sempre più concreta. L'idea che Vladimir Putin abbia messo nel mirino anche la Polonia potrebbe portare a un intervento della Nato e aprire il terribile scenario di una terza guerra mondiale. Pochi fino a qualche settimana fa avrebbero mai pensato a una situazione di questo tipo dopo due anni di pandemia di Covid-19 ma a quanto pare c'è chi aveva già visto la crisi Ucraina oltre 100 anni fa.

Crisi Ucraina e terza guerra mondiale: la profezia che aveva previsto tutto

Nel 1922 il veggente Voralberg, un contadino di Locchan Bregenz in Germania, aveva predetto uno scenario molto simile a quello attuale. Le sue profezie negli anni sono state trascritte da un monaco benedettino e riprese poi da altri testi. Il veggente Voralberg avrebbe predetto che la terza guerra mondiale sarebbe scoppiata proprio a causa di un intervento russo. "Il misfatto giungerà improvvisamente dalla Russia. Ovunque tumulto e distruzione", si legge nella misteriosa profezia oggi difussisima sui social network.

"Come un fulmine a ciel sereno la Russia marcerà prima sulla Germania, - si legge ancora - poi in Francia, Italia e Inghilterra" e "il Reno sarà devastato da aeroplani e armate di invasione". La terza guerra mondiale porterà a una profonda "corruzione generale" e "grande carestia". Per produrre la farina si userà la "corteccia degli alberi" e gli uomini mangeranno l'erba dei prati. Sarà un caso ma oggi il prezzo della farina sta salendo alle stelle. Il conflitto si estenderà in tutto il mondo con strade colme di corpi straziati. Molte città come Roma e Parigi saranno distrutte. La speranza è che tutto ciò non si avveri mai.

