Elezioni Francia, sfonda il Rassemblement National. Macron cade, bene la Sx

Elezioni in Francia, exit poll su media belgi: "34,2% a Rn, Nfp al 29,1%, Ensemble al 21,5%"

Il Rassemblement National di Marine Le Pen e Jordan Bardella ha ottenuto il 34,2% dei voti alle elezioni legislative anticipate in Francia. E' quanto emerge da exit poll pubblicati dal quotidiano belga La Libre Belgique, che danno al secondo posto il blocco di sinistra Nouveau Front populaire, al 29,1%, e la maggioranza presidenziale Ensemble al 21,5%.

Marine Le Pen, dirigente storica del Rassemblement National, ha annunciato di essere stata eletta la primo turno nella circoscrizione di Pas-de-Calais. Lo riporta Bfmtv. "Vi invito a rinnovare il vostro voto se avete scelto i nostri candidati al primo turno - dice - Se avete fatto un'altra scelta vi invito a unirvi alla coalizione della sicurezza, della libertà e dell'unità". "Abbiamo bisogno di una maggioranza assoluta", aggiunge.

"Ritireremo i nostri candidati appena ci sarà il rischio di una vittoria del Rassemblement National". Ad affermarlo è il primo segretario del Partito socialista francese, Olivier Faure commentando i primi risultati del primo turno delle legislative. "E' un risultato storico. Per la prima volta l'estrema destra può governare", sottolinea Faure su TF1.

Francia, rischio scontri post-voto: monitorate le grandi città

Grandi città francesi come Bordeaux, Marsiglia, Tolosa, Lione, Nantes, Angers, Lille, Rennes, Strasburgo e Nancy sono “attentamente monitorate” dalle forze di sicurezza a causa di un rischio di scontri successivi al voto. Lo riporta Le Figaro. Il rischio di violenze in seguito ai risultati delle elezioni del primo turno sembra moderato, a differenza del secondo turno in cui la polizia teme "un rischio maggiore di disturbi dell'ordine pubblico". "Gli edifici istituzionali o gli uffici elettorali di alcuni candidati" potrebbero essere oggetto di "azioni" da parte di "elementi radicali", ha detto a Le Figaro una fonte della polizia.

Elezioni in Francia, Macron riunisce leader partiti maggioranza all'Eliseo

Il presidente francese Emmanuel Macron riunirà a partire dalle 18 e 30 all'Eliseo i leader dei partiti della maggioranza uscente. Lo rende noto Le Figaro mentre si avvicina la chiusura dei seggi del primo turno delle elezioni legislative anticipate in Francia.

Elezioni in Francia, la prima giornata di voto

Affluenza record in Francia nella prima giornata di voto per le elezioni legislative: alle 12 la partecipazione nella Francia metropolitana è stata pari al 25,90%, in forte aumento rispetto al 18,43% del primo turno delle elezioni legislative del 2022. Secondo gli osservatori, al termine della giornata l'affluenza potrebbe raggiungere la percentuale record del 1997, quando andò a votare il 67,9% degli aventi diritto. Il dato di mezzogiorno “è il più alto dalle elezioni legislative del 1981”, ha detto all'AFP Mathieu Gallard, direttore della ricerca presso l’istituto di sondaggi Ipsos. A rafforzare il dato della forte partecipazione, il Ministero dell'Interno francese ha reso noto che dal 10 giugno sono state richieste più di 2,7 milioni di deleghe, un numero quattro volte superiore a quello di due anni fa.

Anche all'estero, dove si vota molto meno che nella Francia metropolitana, la partecipazione è aumentata e sono stati pubblicati i primi risultati: i deputati uscenti del gruppo centrista Liot e quelli del Nuovo Fronte Popolare sono in testa in Guadalupa e Guyana. In Polinesia, il candidato autonomista Moerani Frébault ha annunciato la sua elezione al primo turno e sarebbe quindi il primo eletto all'Assemblea Nazionale. Tutti i big intanto hanno votato in mattinata, a cominciare dal presidente, Emmanuel Macron, che ha votato a Le Touquet (Pas-de-Calais) insieme alla moglie, concedendosi, come al solito, una lunga passeggiata tra selfie e abbracci. Marine Le Pen ha votato a Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), Jordan Bardella a Garches (Hauts-de-Seine), l'ex capo di Stato socialista François Hollande a Tulle (Corrèze), il primo ministro, Gabriel Attal, ha votato a Vanves (Hauts-de-Seine) e farà una dichiarazione nella sede del partito Reinassance dopo le 20. I francesi potranno recarsi alle urne fino alle 18 (o alle 20 nelle grandi città) subito dopo saranno resi noti i primi risultati.