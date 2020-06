Elezioni Guyana, il riconteggio premia Irfaan Ali: ora si temono tensioni

Alla fine ha vinto Irfaan Ali. Dopo oltre quattro mesi dal voto, sembra essere finita la telenovela delle elezioni in Guyana, piccolo stato sudamericano coinvolto in lunghe settimane di tensione. Dopo lunghe questioni legali, con entrambi gli schieramenti che si erano dichiarati vincitori, si è concluso il riconteggio dei voti: il PPP / C ha guadagnato oltre 15.500 voti rispetto al suo principale rivale, A Partnership for National Unity / Alliance for Change (APNU / AFC).

Dopo le proteste e le denunce di frode, il giudice in pensione Claudette Singh, presidente della GECOM, ha acconsentito a un nuovo conteggio di tutti i voti, che era stato proposto dal presidente del custode David Granger e concordato dal leader dell'opposizione Bharrat Jagdeo dopo un intervento di diversi leader di Caricom. Da allora entrambi i leader hanno ripreso ad accettare i risultati del conteggio. Man mano che il processo di racconto si è concluso, le voci della comunità nazionale e internazionale - i dirigenti della Chiesa locale, la Commissione del settore privato, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, gli ambasciatori di Stati Uniti, UE, Regno Unito, Caricom, OAS hanno chiesto l'accettazione del conto da tutte le parti che conducono a una transizione pacifica per il nuovo governo che è stato scelto dal popolo della Guyana.