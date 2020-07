Elezioni Usa 2020, Trump silura Parscale come manager della sua campagna

Silurato Brad Parscale come manager della campagna per la rielezione di Donald Trump. Sarà sostituito da Bill Stepien. Lo ha annunciato il tycoon via Facebook, precisando che Parscale continuerà a dirigere per lui le strategie digitali e sui dati. "Sono lieto di annunciare che Bill Stepien è stato promosso manager della campagna Trump", dichiara Trump su Facebook mentre Twitter è alle prese con problemi di hackeraggio. "Brad Parscale, che è con me da molti anni e ha guidato le nostre incredibili strategie per il digitale e i dati, manterrà quel ruolo insieme a quello di senior advisor per la campagna", precisa il presidente dopo essere stato ulteriormente staccato nei sondaggi dallo sfidante democratico per la Casa Bianca Joe Biden. Secondo Quinnipiac, l'ex vice presidente è in vantaggio di 15 punti. Stepien e Parscale sono stati "entrambi pesantemente coinvolti nella nostra storica vittoria del 2016 e spero - ha aggiunto - di ottenere una grande e molto importante seconda vittoria insieme. Questa dovrebbe essere molto più facile e i numeri nei sondaggi stanno salendo velocemente, l'economia sta migliorando, i vaccini e le terapie (contro il Covid-19) sono in arrivo e gli americani vogliono strade e comunità sicure".(