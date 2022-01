Epstein: avvocati principe Andrea chiedono archiviazione

Caso Epstein, per il principe Andrea d’Inghilterra chiesta l’archiviazione dalle accuse di aggressione sessuale

Gli avvocati del principe Andrea d'Inghilterra hanno chiesto l'archiviazione delle accuse di aggressione sessuale mosse contro di lui da Virginia Giuffrè. La donna, tra le ragazze che erano finite nella rete di Jeffrey Epstein, suicidatosi in carcere, sostiene che il duca di York abusò tre volte di lei quando era ancora minorenne. Secondo i legali del terzogenito di Elisabetta II, l'accordo extragiudiziale da 500 mila dollari sottoscritto nel 2009 da Giuffrè ed Epstein e rivelato ieri, impegnava la donna a non denunciare il principe Andrea che pertanto, sostengono gli avvocati, non puo' essere processato.

Virginia Giuffrè "ha rinunciato al suo diritto di citare in giudizio quando ha firmato l'accordo del 2009 e ha preso i soldi dal signor Epstein", ha dichiarato l'avvocato del principe, Andrew Brettler, in un'udienza in teleconferenza presso la Corte Federale di Manhattan. Secondo i legali del duca di York l'accordo del 2009 "protegge" anche altri "potenziali imputati" nella cerchia di Epstein, compreso il suo amico principe Andrea.

