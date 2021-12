"Epstein mi presentò a Trump e al principe Andrea quando avevo solo 14 anni"

Era minorenne quando è stata presentata a Trump e al principe Andrea la testimone chiave contro Ghislaine Maxwell, amante di Jeffrey Epstein

La prima accusatrice nel processo in corso a Nyc alla socialite Ghislaine Maxwell per traffico sessuale di minorenni ha testimoniato che il finanziere Jeffrey Epstein la portò a Mar-a-Lago e la presentò a Donald Trump quando lei aveva 14 anni, e che il principe Andrea era su un volo insieme a lei, in un aereo di Epstein.

Jane, questo lo pseudonimo che ha usato in aula, non ha tuttavia accusato nè Trump nè il principe di condotte improprie.

La giovane ha tuttavia accusato la Maxwell di averla attirata nell'orbita predatoria di Epstein quando aveva 14 anni, sostenendo anche che era presente quando il finanziere abusava di lei e che talvolta partecipava agli incontri.

Il caso ha ricevuto enorme attenzione mediatica perchè ha coinvolto diverse personalità importanti del mondo della politica e dello spettacolo che erano legate ad Epstein, tra gli altri il principe Andrea, il terzogenito della regina Elisabetta II, Bill Gates e l'ex presidente Usa, Bill Clinton.