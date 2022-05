Forte esplosione a Cuba: devastato l'hotel Saratoga

Cuba, un'esplosione ha distrutto l'hotel Saratoga

A Cuba, un’esplosione avvenuta alle 10:50 di oggi, ora locale, ha distrutto l’hotel Saratoga all’Avana Vecchia. Sarebbero tanti i morti rimasti sotto le macerie: sono stati danneggiati anche alcuni edifici posti di fianco all’hotel.

Non sono ancora note le cause dell’accaduto. Intanto, uomini e mezzi della sicurezza di Stato sono al lavoro per allontanare le centinaia di spettatori che stavano affollando il Parque de la India e diversi residenti della zona hanno riferito che il servizio Internet si è improvvisamente interrotto. Sui social circolano le foto del fumo provocato dall’esplosione.

