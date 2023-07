Francia, ancora una notte di violenze: 1000 arresti. Marsiglia chiede rinforzi

Proteste in Francia, quasi 1000 arresti in un'altra notte di scontri

Sporadiche violenze e saccheggi hanno colpito diverse città in tutta la Francia nella quarta notte di proteste dopo l'uccisione mortale da parte della polizia di un adolescente, ma sono stati molto meno intensi di prima, hanno detto le autorità sabato.

La Francia ha dispiegato 45.000 agenti sostenuti da veicoli blindati leggeri, mentre unità di polizia e altre forze di sicurezza si sono sparpagliate in tutto il paese per reprimere la violenza per la morte di Nahel, ucciso martedì durante un blocco del traffico in un sobborgo di Parigi. Nonostante la presenza della sicurezza, venerdì notte sono avvenuti saccheggi nelle città di Lione, Marsiglia e Grenoble, con bande di rivoltosi spesso incappucciati che hanno saccheggiato i negozi.

I manifestanti hanno anche dato fuoco ad auto e bidoni della spazzatura. Ma durante una visita a Mantes-la-Jolie, a ovest di Parigi, il ministro dell'Interno Gerald Darmanin ha dichiarato sabato mattina presto che la violenza della notte è stata "di intensità molto minore", con mille arresti a livello nazionale e sacche di tensione a Marsiglia e Lione in particolare.

Darmanin aveva annunciato una mobilitazione "eccezionale" di polizia e gendarmi per evitare una quarta notte consecutiva di disordini per la morte di Nahel, che sarà sepolto sabato nel sobborgo parigino di Nanterre dove viveva ed è stato ucciso. Gli avvocati della famiglia hanno chiesto ai giornalisti di stare alla larga, dicendo che era "un giorno di riflessione" per i parenti di Nahel.