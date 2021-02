Francia, bufera Sciences Po. Incesto Duhamel, via il direttore. Arriva Letta?

Lo scandalo abusi sessuali travolge la prestigiosa università di Parigi Sciences Po. Si dimette Frédéric Mion, il direttore. È l’onda lunga - si legge su Repubblica - dello scalpore provocato dal libro di Camille Kouchner, figlia dell’ex ministro, che ha accusato di incesto il patrigno, il costituzionalista Olivier Duhamel che fino a qualche settimana fa era alla guida della Fondazione di Sciences Po. Nel libro La familia grande Kouchner racconta gli abusi sul fratello gemello, avvenuti negli anni Ottanta, quando il ragazzo aveva 13 anni. Secondo l’avvocata e autrice della denuncia, le accuse di incesto che pesavano su Duhamel erano note da tempo a molte persone nell’entourage della famiglia e nei circoli politici parigini.

Le dimissioni di Mion - prosegue Repubblica - fanno precipitare Sciences Po in un nuovo terremoto. La scuola di rue Saint-Guillaume, aveva già perso nel 2012 l’allora direttore Richard Descoings, morto in una stanza d’albergo a New York, lasciando un’eredità controversa di modernizzazione e apertura dell’università ma anche di spese folli ed eccessi. Tra i nomi di “casa” che invece circolano c’è anche quello di Enrico Letta, che dal 2015 guida la scuola di Affari Internazionali, o del professore francese di Economia Yann Algan. È ancora prematuro per fare previsioni e capire quale sarà la soluzione decisa per risolvere la grave crisi di governance.