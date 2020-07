Francia, da luglio tagli sulle tasse per le imprese che assumono i giovani

Da luglio le imprese che assumono un giovane non pagheranno contributi. Il ministro dell'Economia

Bruno Le Maire su France Inter, ha spiegato nel dettaglio il provvedimento presentato dal presidente della Repubblica Emmanuel Macron: per "ogni giovane fino a 25 anni che sara' assunto da un'azienda, l'azienda vedrà una riduzione dei contributi previdenziali di 4mila euro all'anno". "È una misura molto generosa ma che spero sarà molto efficace", perche' "niente sarebbe più terribile per una nazione che far pagare ai suoi giovani il prezzo della crisi". E ha proseguito: "Si tratta di far sì che i 700mila giovani che a fine agosto arriveranno sul mercato del lavoro con i loro diplomi e la loro formazione professionale trovino un posto".

Da uno a due anni

Questo progetto, finalizzato all'assunzione di giovani con poche qualifiche, "durerà da uno a due anni", aveva detto il capo dello Stato durante un'intervista televisiva il 14 luglio scorso. Per aiutare i giovani ad entrare nel mercato del lavoro dopo lo shock della crisi sanitaria, Macron ha anche annunciato la creazione di 300.000 contratti di integrazione e 100.000 posti aggiuntivi nel servizio civile nei prossimi sei mesi.