Francia, fa una foto con il cappello nazista: si ritira candidata di Le Pen

Francia, fa una foto con il cappello nazista: si ritira candidata del Rassemblement National

In Normandia la candidata del Rassemblement National Ludivine Daoudi è stata indotta dal partito a ritirarsi dopo la diffusione di una foto che la ritrae sorridente mentre indossa un cappello con la svastica utilizzato dalla Luftwaffe, l’aviazione della Germania nazista.

La foto risale ad anni fa ed è stata pubblicata in rete dall’avversaria Emma Fourreau, candidata per il Nouveau Front Populaire alle elezioni legislative. “Ludivine Daoudi”, si legge nel post su X che accompagna lo screenshot, ” è scomparsa dall’inizio della campagna. Guardando i suoi social network, si capisce meglio il perché. Il 7 luglio, neanche un voto per questi immondi fascisti”. Daoudi, al primo turno del 30 giugno, aveva ottenuto il 19,95% dei voti ed era arrivata dietro al sindaco Repubblicano di Caen Joël Bruneau (43,11%) e alla candidata del Nuovo fronte popolare Emma Fourreau (34,82%).