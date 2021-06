Francia, il presidente Macron preso a schiaffi. VIDEO

Macron preso a schiaffi da un uomo mentre era in visita nella Drome. Due arresti

Nella Drôme durante il suo tour in Francia il presidente francese Emmanuel Macron è stato aggredito da una persona presente tra la folla che è venuta a salutarlo martedì 8 giugno. Un video pubblicato sui social mostra un uomo che schiaffeggia il Presidente della Repubblica mentre si avvicina a un piccolo gruppo di individui. Macron stava per rientrare nella propria auto di rappresentanza dopo un evento nella scuola alberghiera di Tain-l'Hermitage. Dopo aver visto delle persone chiamarlo si è approssimato alle transenne e un uomo verso il quale si era diretto lo ha afferrato per il braccio colpendolo. E’ immediatamente stato bloccato e posto in stato di fermo - insieme a una seconda persona a lui vicina - dagli uomini della sicurezza del presidente. Macron in questi giorni è impegnato in una serie di visite in diverse regioni del Paese. Ripreso da alcuni presenti e postato sui social network, l'accaduto è stato confermato dall'Eliseo.

Schiaffo a Macron, Castex: "In pericolo la democrazia"

"Lancio un appello a un risveglio repubblicano, ci riguarda tutti, ne va delle basi della nostra democrazia": ha detto in Parlamento dopo l'episodio dello schiaffo a Macron, il premier francese, Jean Castex. Coinvolto ieri in una polemica per aver evocato gravi violenze nella settimana che precederà le presidenziali del 2022, Jean-Luc Melenchon, leader della sinistra radicale de 'La France Insoumise', è stato il primo a reagire: "Solidarietà al presidente. Ora cominciate a capire che i violenti passano all'azione?".

Macron, l'aggressore urla il motto dei nostalgici del re

L'aggressore di Macron ha gridato "Abbasso il macronismo". L'uomo, si apprende, ha rirpeso il grido di battaglia dei Capetingi, i seguaci di Ugo Capeto, terza dinastia dei re di Francia: 'Montjoie! Saint-Denis!", aggiungendo poi "a bas la Macronie", abbasso il macronismo, slogan piuttosto diffuso nelle manifestazioni di protesta.