Francia: incendio alla cattedrale di Nantes

E' scoppiato un incendio nella cattedrale di Nantes, nel Nord-Ovest della Francia. Lo hanno reso noto i pompieri. "L'incendio non è sotto controllo, è in corso. È un grande incendio", hanno spiegato i vigile del fuoco, che hanno ricevuto la chiamata alle 7.44. Sul posto sono in sessanta.

Non è la prima volta che la cattedrale nel cuore di Nantes viene colpita da un incendio. Il 28 gennaio 1972, il tetto della cattedrale gotica di San Pietro e San Paolo, costruita tra il XV e il XIX secolo, fu devastato dalle fiamme, scoppiate a seguito di lavori. Per riaprirla al culto furono necessari oltre 13 anni, fino al maggio 1985. Nel 2015, sempre a Nantes, un altro edificio cattolico è stato colpito da un gravissimo incendio che distrusse i tre quarti del tetto della basilica di Saint Donatien et Sain Rogatien, del XIX secolo.