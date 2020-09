Francia, la protesta delle liceali. TikTok: "Tutte a scuola vestite indecenti"

La Rivoluzione francese in minigonna. TikTok: "Tutte a scuola vestite indecenti"

In Francia ieri è stata la giornata della rivolta delle minigonne. Migliaia di studentesse liceali, stufe dei continui divieti hanno deciso di ribellarsi. La protesta - si legge sul Messaggero - è partita anche questa volta dai social: prima Tik Tok (ragazze, il 14 settembre tutte a scuola vestite indecenti) poi Instagram, poi Twitter, arrivando a diffondere il verbo. Il post ha raggiunto 17 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti che incitavano le ragazze a proseguire nella loro battaglia. Le giovani donne a frotte si sono presentate ai portoni delle scuole con abiti ritenuti quasi tutti fuorilegge dai regolamenti scolastici.

In tarda mattinata - prosegue il Messaggero - sono cominciate ad arrivare anche le foto di quelle rispedite a casa con una nota sul libretto: «tenue inappropriée», ovvero: abito non appropriato. Il «gioco» è stato preso sul serio non soltanto dalle studentesse e dalla ministra, ma anche da alcune associazioni femministe, primo fra tutte il collettivo «Nous Toutes»: «il problema non sono i nostri vestiti, il problema sono le molestie, le aggressioni e gli stupri».

La ex ministra alle Pari Opportunità Marlène Schiappa, adesso sottosegretaria alla Cittadinanza presso il ministero dell'Interno, ha espresso via twitter la sua solidarietà alle «indecenti»: «Oggi 14 settembre molte ragazze hanno deciso spontaneamente, dovunque in Francia, di indossare, gonne, maglie scollate, crop top e di truccarsi, per affermare la loro libertà rispetto a giudizi o atti sessisti. Come madre, le sostengo, con sorellanza e ammirazione».