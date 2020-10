Francia, Macron si tiene la Nuova Caledonia: no al referendum di indipendenza

Vittoria del no all'indipendenza dalla Francia nel referendum in Nuova Caledonia. Il 'no' si e' imposto con il 53% dei voti, un risultato parziale ma che riguarda il 70% delle schede scrutinate. Al primo voto sull'autodeterminazione, il 4 novembre 2018, il 56,7% degli aventi diritto aveva anche in quel caso scelto di mantenere il territorio del Pacifico sud-occidentale, vicino all'Australia, sotto la sovranita' francese.