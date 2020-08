Francia, no al distanziamento a scuola. Ma il nuovo protocollo fa discutere

Addio al distanziamento sociale nelle scuole francesi, nonostante continui l'emergenza coronavirus. Senza troppa enfasi, l'ultima versione del protocollo sanitario per il rientro applicabile nelle scuole transalpine è stata pubblicata online dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il documento di sette pagine, che non è stato oggetto di alcuna comunicazione ufficiale da parte del governo, è stato inviato ai rettori dell'accademia il 20 luglio, ha spiegato il ministero al quotidiano Le Monde. È stranamente datato 9 luglio, “la data in cui sono riprese le discussioni con le autorità sanitarie. A meno che non si verifichi un improvviso cambiamento nel contesto sanitario, questa versione dovrebbe essere l'ultima entro l'inizio dell'anno scolastico", ha aggiunto Rue de Grenelle.

Lo slogan di questo protocollo è chiaro: allentare le regole, come auspicato dall'Alto Consiglio per la sanità in un parere emesso il 7 luglio. L'obiettivo è semplice: nulla dovrebbe impedire una ripresa delle lezioni per tutti gli studenti a settembre. Una sfida che molti genitori hanno messo in dubbio e infatti continuano a interrogarsi sui rischi che corrono i loro figli.

Nelle aule, la distanza fisica non è più obbligatoria quando "non è fisicamente possibile o quando non è adatto a tutti gli studenti", afferma il protocollo. Questa regola si applica anche a tutti gli altri spazi chiusi: laboratori, biblioteche, sale da pranzo, mense, convitti, ecc. Anche nei parchi giochi e in altri spazi esterni non si applica la distanza fisica.

Allo stesso modo non è più obbligatorio limitare la mescolanza tra classi e gruppi di studenti anche se "gli arrivi e le partenze sono particolarmente studiati per limitare il più possibile i raggruppamenti di studenti e / o genitori", sottolinea il documento ministeriale.