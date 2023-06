Francia, oltre 600 fermati e agenti feriti. Macron riunisce l'unità di crisi

Nanterre, ancora scontri e violenze dopo la morte i Nahel. Oltre 660 fermati e 249 agenti feriti

Terza notte di violenze per l'omicidio di Nahel, il 17enne algerino ucciso da un agente a Nanterre.

La capitale francese è stata duramente colpita dai saccheggi e dai disordini: oltre 660 fermati e 249 agenti feriti. Almeno un centinaio di persone con il volto coperto da passamontagna hanno saccheggiato stasera i negozi del centro commerciale di Les Halles, nel cento di Parigi. Il poliziotto che due giorni fa ha ucciso con un colpo della sua arma di servizio il 17enne, "è devastato" e chiede "perdono alla famiglia" del giovane. Lo ha detto a BFM TV l'avvocato dell'agente ora incarcerato, Laurent-Franck Lienard. "Lui - ha aggiunto il legale - non si alza la mattina per ammazzare la gente. Non voleva uccidere".

Il presidente francese Emmanuel Macron presiederà una nuova riunione dell'unità di crisi interministeriale alle 13 a Parigi, per la seconda volta in due giorni. Il capo dello Stato ha infatti lasciato il vertice del Consiglio Ue europeo di Bruxelles.

Francia, 17enne ucciso. La premier Borne: "Stato d'emergenza? Ogni ipotesi al vaglio per ripristinare l'ordine"

La priorità è "garantire" la "coesione nazionale, che passa per un ritorno all'ordine repubblicano". Parola della premier francese Élisabeth Borne, che - riporta Bfmtv - si è espressa così durante la visita al commissariato di Evry-Courcouronnes, nella regione dell'Ile-de-France, dopo la terza notte di violenze e disordini in varie città della Francia seguiti alla morte del 17enne Nahel. Alla domanda sulla possibilità che venga introdotto lo stato d'emergenza, Borne ha riposto che il governo esaminerà questo pomeriggio "tutte le ipotesi".

"Abbiamo riflettuto sulle migliori risposte che possiamo dare - ha detto la premier ai poliziotti - Vogliamo rendere omaggio al vostro lavoro". Intanto Emmanuel Macron ha lasciato i lavori del Consiglio Europeo in anticipo per rientrare a Parigi. Il presidente francese sarà rappresentato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz.