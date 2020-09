Francia, udita forte esplosione a Parigi: un caccia ha infranto muro del suono

L'esplosione udita a Parigi e' dovuta a un caccia che ha infranto il muoro del suono. Lo rende noto la prefettura della capitale francese. Il boato è stato udito in tutta la città e in diverse aeree circostanti. Testimoni hanno raccontato sui social di edifici che hanno tremato. Apprensione anche al Roland Garros, con la memoria che è subito tornata allo Stade de France, durante l'amichevole Francia-Germania, il 13 novembre 2015, quando si udì una prima esplosione in piena partita. In quella notte di attentati morirono 130 persone.