G20, per Erdogan è il momento del disgelo. Si avvicina a Draghi, Ue e Usa

Per il sultano è il momento del disgelo. Recep Tayyip Erdogan si riavvicina in un colpo solo a Italia, Unione Europea e Stati Uniti durante il G20 di Roma. Prima una stretta di mano, in apertura del G20, poi un bilaterale a margine del summit. Mario Draghi ha incontrato il presidente turco, primo faccia a faccia dopo il 'gelo' di Ankara seguito alle parole del premier italiano: "Erdogan è un dittatore di cui si ha bisogno". Parole dure all'indomani del cosiddetto 'sofà gate', quando durante un incontro tra Erdogan e i leader Ue, Ursula von der Leyen dovette sedersi su un divano, lontano dai colleghi uomini, perchè ,mancava la sedia per lei. Si parla di un "costruttivo scambio di vedute", con al centro anche le relazioni Ue-Turchia, la crisi afgana e la stabilità nel Mediterraneo, con particolare attenzione per gli sviluppi del processo politico intra-libico. Come scrive su Il Messaggero, sul tavolo, per alcuni minuti, c'è stata anche la questione libica. Ankara, con il suo intervento a sostegno del governo di Tripoli, ha in qualche modo dato una mano all'Italia, che temeva una crescita del potere da parte del generale Haftar, appoggiato, anche se non ufficialmente, da Parigi.

Erdogan vede Biden e ricuce con Von der Leyen dopo lo scandalo della sedia

In giornata Erdogan ha avuto un faccia a faccia anche con von der Leyen, con tanto di stretta di mano davanti ai fotografi, come si vede nell'immagine pubblicata sul profilo Twitter della presidenza turca. All'incontro erano presenti anche il commissario all'Economia Ue Paolo Gentiloni e il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu. Il presidente turco, che oggi a Roma incontrerà anche Biden, ieri ha avuto un colloquio con Ursula von der Leyen. «Buono scambio di opinioni con Erdogan. Abbiamo fatto il punto sul lavoro su una serie di dossier, dalla pandemia alla ripresa economica, dall'Afghanistan ad altre questioni», ha twittato la presidente della Commissione Ue.