G7, Zelensky a Hiroshima. Incontro con Meloni: "Guerra? La pace è più vicina"

G7: Zelensky, 'oggi la pace diventerà più vicina'

''Giappone. G7. Incontri importanti con partner e amici dell'Ucraina. Sicurezza e cooperazione rafforzata per la nostra vittoria. La pace diventerà più vicina oggi''. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twiiter dopo essere atterrato a Hiroshima per partecipare al summit del G7.

G7: in corso incontro Meloni-Zelensky

E' in corso un incontro tra il premier Giorgia Meloni e il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky, arrivato da poco a Hiroshima per prendere parte ai lavori del G7.

G7: Zelensky a Hiroshima

Il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky è a Hiroshima, arrivato su un aereo del governo francese. Il leader della resistenza ucraina, come da attese, per prendere parte in presenza ai lavori del summit.

Maltempo: fonti summit, Meloni potrebbe lasciare domani G7

A quanto si apprende dal fonti giapponesi, il premier Giorgia Meloni potrebbe anticipare il rientro dal G7. Il summit si concluderà nella giornata di domenica, ma il presidente del Consiglio potrebbe fa rientro prima in Italia per seguire le evoluzioni dell'alluvione che ha colpito l'Emilia Romagna, con un bilancio di 14 vittime. Meloni è riuscita ad incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, atterrato ad Hiroshima.

G7: Meloni vede presidente Corea Sud e premier Vietnam

Fra i numerosi faccia a faccia in occasione del summit del G20 a Hiroshima, il premier Giorgia Meloni ha incontrato anche il Presidente della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol e il primo ministro del Vietnam Phạm Minh Chính.

G7: punto Meloni con Fmi e Von der Leyen su migranti e 'caso Tunisia'

Breve saluto di Biden e Macron Colloquio a tre fra il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il direttore del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, e il Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Al centro del confronto il tema dell'immigrazione e in particolare della Tunisia, riferiscono fonti italiane. All'incontro, che si è svolto a margine dei lavori del G7 a Hiroshima, si sono uniti per un breve saluto anche il Presidente Usa Joe Biden e il Presidente francese Emmanuel Macron

G7: terminato incontro Meloni-Macron, colloquio di 45 minuti

E' terminato, dopo 45 minuti, l'incontro tra il premier Giorgia Meloni e il Presidente francese Emmanuel Macron, a margine dei lavori del G7 in corso a Hiroshima.