Gaza, Tajani: "Dall'Italia finanziamenti all'Unrwa". E i negoziati...

Guerra a Gaza, Tajani: "Dall'Italia ripartono finanziamenti all'Unrwa". Media: "I negoziati riprendono la prossima settimana"

La Corte dell'Aja si è espressa, su richiesta del Sudafrica, ordinando il cessate il fuoco a Gaza e in particolare si è pronunciata per la sospensione dell'offensiva israeliana sulla città di Rafah. Wafa: dieci palestinesi, tra cui bambini e donne, sono stati uccisi in un attacco aereo israeliano nella città di Beit Hanoun. La premier Giorgia Meloni ha ricevuto a palazzo Chigi il primo ministro palestinese Mohammad Mustafa, si tratta della prima visita in europa del rappresentante dell'Anp dalla sua recente nomina.

Media: "I negoziati per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi riprenderanno la prossima settimana"

I negoziati per una tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi riprenderanno la prossima settimana. E' quanto hanno concordato il capo della Cia Bill Burns con il direttore del Mossad David Barnea e il premier del Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, durante un incontro a Parigi. Lo rivela il giornalista israeliano Barak Ravid, precisando che i colloqui verteranno sulla base di nuove proposte promosse dai mediatori, Egitto e Qatar, con il coinvolgimento attivo degli Usa.

Wafa: "20 morti in attacchi a nord Gaza. Colpita anche una scuola"

Secondo i reporter di Al Jazeera Arabic, che cita fonti mediche palestinesi, uno degli attacchi israeliani ha preso di mira una scuola che ospitava sfollati nel quartiere situato appena a sud di Jabalya. L'agenzia Wafa ha specificato che dieci persone sono morte e altre 17 sono rimaste ferite a causa di bombardamenti che hanno colpito una scuola nella zona di Safatwi a Gaza City. Altre dieci persone - tutti civili - sono morte e diverse sono rimaste ferite in un raid che ha preso di mira un'abitazione a Beit Hanoun. Oggi il campo di Jabalya è stato preso di mira da un feroce attacco, che ha spinto molte persone a fuggire dalla zona.

Nel frattempo i palestinesi denunciano nuovi raid israeliani sulla Striscia di Gaza, anche a Rafah, all'indomani della decisione della Corte internazionale di giustizia di ordinare a Israele di fermare l'offensiva militare in questa città nel sud della Striscia. Secondo l'agenzia palestinese Wafa che cita fonti mediche locali, una persona è morta in un raid aereo sulla città di Rafah e i caccia israeliani hanno poi colpito un'abitazione nel quartiere di al-Sabra, a sud di Gaza City, provocando la morte di una donna e il ferimento di altre persone. Secondo la Wafa, le due vittime sono civili.

Media: aiuti da Egitto a Gaza arriveranno tramite Onu

Funzionari egiziani hanno riferito al quotidiano libanese Al-Akhbar, affiliato al gruppo Hezbollah, che nei prossimi giorni l'Egitto trasferirà gli aiuti umanitari alla Striscia di Gaza in modo indiretto: gli aiuti verranno consegnati attraverso le Nazioni Unite a Israele a Kerem Shalom e poi trasferiti a Rafah, fino a quando non sarà concordato un meccanismo per riaprire il valico di Rafah. Secondo il quotidiano, in questo modo entreranno nella Striscia ogni giorno più di 200 camion e le rotte per il loro movimento saranno assicurate in coordinamento con gli Stati Uniti e l'Onu.

Afp: ripresi gli sforzi per un cessate il fuoco a Gaza

Sono ripresi gli sforzi per il primo cessate il fuoco a Gaza dopo una tregua di una settimana a novembre che ha visto il rilascio di più di 100 ostaggi in cambio di 240 prigionieri palestinesi, detenuti nelle carceri israeliane: lo riferisce l'Afp, citando una fonte occidentale a conoscenza del dossier e spiegando che il direttore della Cia, Bill Burns, dovrebbe incontrare rappresentanti israeliani a Parigi nel tentativo di rilanciare i negoziati. Il presidente francese Emmanuel Macron ha ricevuto ieri il primo ministro del Qatar e i ministri degli Esteri saudita, egiziano e giordano "per premere per un cessate il fuoco", secondo il Cairo. La presidenza francese ha affermato di avere discusso della guerra di Gaza e delle modalità per creare uno Stato palestinese accanto a Israele.

l segretario di Stato americano, Antony Blinken, intanto, ha parlato con il ministro del gabinetto di guerra israeliano Benny Gantz dei nuovi sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia e riaprire il valico di frontiera di Rafah, ha detto Washington. I colloqui per il cessate il fuoco che hanno coinvolto mediatori statunitensi, egiziani e del Qatar si sono conclusi poco dopo che Israele ha lanciato l'operazione a Rafah, anche se l'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu questa settimana ha affermato che il gabinetto di guerra ha chiesto alla delegazione israeliana "di continuare i negoziati per la restituzione degli ostaggi", secondo quanto riportato dall'agenzia francese.

Tajani: "L'Italia riparte con i finanziamenti all'Unrwa"

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto oggi a palazzo Chigi il Primo Ministro palestinese, Mohammed Mustafa, ribadendo il sostegno italiano a tutti gli sforzi in atto per un cessate il fuoco sostenibile, il rilascio di tutti gli ostaggi nelle mani di Hamas e un salto di qualità nell'assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza. Prima l'incontro di Mustafa con il ministro degli Esteri italiano Antonio Tajani che ha annunciato che l'Italia riprenderà i finanziamenti all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa).