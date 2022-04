La Germania nazionalizza Gazprom. Berlino-Parigi, via diplomatici russi

Gazprom, l'Agenzia federale delle reti assumerà il controllo fino al 30 settembre 2022



Il governo tedesco assumera' temporanemanete il controllo della filiale tedesca di Gazprom. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Robert Habeck, spiegando che l'autorita' dell'energia tedesca gestira' la filiale dell'azienda russa. "Il nostro obiettivo sara' quello di gestire Gazprom Germania nell'interesse della Germania e dell'Europa", ha detto Klaus Mueller, a capo dell'Agenzia federale delle reti. "Prenderemo tutte le misure necessarie per mantenere la sicurezza delle forniture", ha aggiunto.



La controllata Gazprom Germania e' stata abbandonata venerdi' dalla russa Gazprom e sara' trasferita al regolatore tedesco per garantire la sicurezza energetica, ha annunciato il ministro Habeck nel corso di una conferenza stampa spiegando che tutti i diritti di voto nella societa' saranno trasferiti all'Agenzia federale. "L'amministrazione fiduciaria serve a proteggere la sicurezza e l'ordine pubblico e a mantenere la sicurezza dell'approvvigionamento - ha detto Habeck - Questo passo e' obbligatorio". L'Agenzia federale delle reti assumera' il controllo fino al 30 settembre 2022. Gazprom non ha fornito dettagli o spiegazioni sulla sua decisione di terminare la sua partecipazione nella controllata tedesca. Il ministero dell'Economia tedesco ha chiarito che l'obiettivo e' quello di evitare una possibile acquisizione di Gazprom Germania da parte di Jsc Palmary e Gazprom export business services, entrambe russe.

Ucraina: la Germania espelle 40 diplomatici russi - La Germania ha deciso di espellere 40 diplomatici russi come reazione agli "orrori contro i civili" a Bucha. A quanto riferisce Berlino, si considera che le persone colpite dal provvedimento sono "appartenenti ai servizi russi". A detta della ministra degli Esteri tedesca Annalena Baerbock, si tratta di funzionari dell'ambasciata di Mosca "che rappresentano una minaccia per coloro che da noi cercano protezione" e "questo non lo permetteremo piu'". Sempre a quanto afferma Baerbock, "il governo tedesco ha deciso di dichiarare persone non gradite un numero elevato" di collaboratori dell'ambasciata russa "le quali qui in Germania hanno lavorato tutti i giorni contro la nostra liberta' e contro la coesione della nostra societa'". La decisione e' stata comunicata nel pomeriggio all'ambasciatore russo a Berlino.



I diplomatici colpiti dal provvedimento di espulsione hanno cinque giorni di tempo per lasciare la Germania. In merito alla scoperta delle uccisioni di civili a Bucha, si tratta di immagini "che testimoniano l'incredibile brutalita' della leadership russa", afferma ancora Annalena Baerbock, cosi' come "una determinazione alla distruzione che scavalca tutti i confini". La ministra degli Esteri di Berlino teme che si vedranno altre immagini analoghe in altre localita' occupate dalle forze russe. "A questa mancanza di umanita' dobbiamo contrapporre la forza della nostra liberta' e della nostra umanita'", ha aggiunto Baerbock, secondo la quale "deve pero' anche essere chiaro che dobbiamo essere pronti a difenderla, questa liberta'". La numero uno della diplomazia tedesca ha anche precisato che il governo tedesco avviera' ulteriori reazioni in sintonia con i suoi alleati: "Continueremo a rafforzare le sanzioni contro la Russia, estenderemo con decisione il nostro sostegno alle forze armate ucraine e rafforzeremo la fiancata orientale della Nato", ha aggiunto.

Ucraina: Francia espelle numerosi diplomatici russi - La Francia ha deciso di espellere "numerosi" diplomatici russi le cui attivita' sono considerate "contrarie ai suoi interessi". Lo rende noto il ministero degli esteri francese.

