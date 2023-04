Gb, Harry rivela: "Murdoch pagò mio fratello William per evitare il processo"

Gb, Harry in tribunale fa nomi e cognomi. Rivelazioni choc

Continuano i guai per il miliardario dell'editoria Rupert Murdoch. Come se non bastassero i problemi di Fox, con l’imbarazzante indennizzo da quasi 800 milioni di dollari versato per avere detto il falso sulle presidenziali Usa e il successivo brusco licenziamento di Tucker Carlson, controverso conduttore di Fox. Ora - si legge su Repubblica - arriva anche la notizia che il magnate australiano mise a tacere la causa di William sborsando una cifra che si presume con sei zeri. Salta fuori che nel 2020 Rupert Murdoch pagò in forma riservata una "somma molto grossa di denaro" al principe William, per evitare di essere portato sotto processo con l’accusa di intercettazioni illecite compiute dai suoi tabloid britannici affamati di gossip in salsa reale. A fare la clamorosa rivelazione è il principe Harry, fratello minore e ribelle di William, nei documenti legali presentati in tribunale a Londra per intentare una causa simile contro Murdoch e i suoi giornali, da lui accusati di avergli hackerato telefonate ed email per vent’anni.

Nel mirino degli avvocati di Harry - prosegue Repubblica - ci sono anche altri due tabloid, il Daily Mail e il Daily Mirror, a suo dire colpevoli di violazioni della privacy e ripetute menzogne. Il duca del Sussex, nei materiali depositati al tribunale londinese, lancia altre due rivelazioni bomba. La prima è che esisteva un patto top secret fra Murdoch e la Casa reale: i Windsor non avrebbero denunciato i giornali della sua scuderia, se i giornali si fossero successivamente scusati in modo pubblico per i luridi scoop nei loro riguardi. Solo che poi secondo Harry il "patto" è stato violato da Murdoch, come minimo nei suoi confronti, perciò adesso vuole fargli causa. E la seconda notizia-bomba è che la regina Elisabetta, prima di morire, avrebbe approvato il progetto del nipote di portare Murdoch in tribunale, ma suo padre Carlo avrebbe messo il veto per tenere buona la stampa su di sé e Camilla.