Generale russo Gerasimov, mandato in guerra e ferito. Ha la valigetta nucleare

Guerra Russia Ucraina, il giallo sul potente generale russo Gerasimov

Mistero sulle condizioni di salute di Valery Gerasimov, il capo di stato maggiore dell'esercito russo. Il generale sarebbe stato mandato al fronte da Putin e ferito da un agguato degli ucraini. Lo riferiscono diverse fonti ucraine tra cui l'ex ministro dell'Interno, Arsen Avakov. "Gerasimov è stato ferito sul territorio dell'Ucraina. Ha una ferita da schegge alla parte inferiore della gamba destra senza frattura ossea", ha twittato Avakov. Gerasimov, una delle tre persone che possiede i codici per la bomba atomica, sarebbe stato ferito nell'attacco di ieri, nei nei pressi di un quartier generale russo a Izyum, nella regione di Kharviv, al centro d'intensi combattimenti. il leader del Cremlino aveva inviato Gerasimov nella regione per prendere il controllo personale dell'offensiva sul Donbass.

Secondo Anton Geraschchenko, consigliere del ministro dell'Interno ucraino, in quella che si è limitato a definire "esplosione", a Izyum era presente anche Gerasimov. "Era lì per guidare l'attacco su Sloviansk", ha twittato, "è' stato confermato un gran numero di morti e feriti anche tra alti ufficiali". Durante la visita alle postazioni militari, Gerasimov sarebbe anche sfuggito ad un attacco ucraino rivolto ad una scuola usata come base militare a Izium, controllata dai russi. In quell'occasione, secondo i media sarebbero morti circa 200 soldati. Lo riferisce il New York Times.

