Germania, droga dello stupro al party Spd. Presente anche Scholz

Germania: droga dello stupro a festa Spd, nove donne denunciano

Almeno nove donne che mercoledì hanno partecipato a una festa del Partito socialdemocratico tedesco, alla presenza del cancelliere Olaf Scholz, sono state drogate con la sostanza nota come "droga dello stupro". Lo ha confermato lo stesso Spd dopo che il quotidiano berlinese Tagesspiegel aveva dato conto delle denunce. "L'apprensione è abbastanza forte", ha detto un portavoce del gruppo parlamentare socialdemocratico, mentre Katja Mast, funzionaria del gruppo, ha rivolto un invito su Twitter "a tutti gli interessati" a denunciare quanto avvenuto durante la festa di partito.

Finora si contano nove denunce, ma il portavoce dell'Sdp non ha escluso che vi siano altre vittime. In una e-mail indirizzata ai partecipanti alla festa estiva, che si è svolta mercoledì nei pressi della cancelleria, il Partito socialdemocratico ha condannato "un atto mostruoso che noi abbiamo subito denunciato alla polizia del Bundestag". Un comunicato della polizia di Berlino, che cita solo una "festa estiva di un partito politico", ha confermato la denuncia da parte di una donna di 21 anni che il giorno dopo l'evento non aveva piu' ricordi della sera.

La giovane ha affermato di aver consumato durante la festa cibi e bevande analcoliche prima di sentirsi male e soffrire di nausea e vertigini. La polizia ha precisato che la donna ha riportato gravi lesioni personali, aggiungendo di aver ricevuto altre quattro denunce analoghe.