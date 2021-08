Germania, sondaggi: boom Spd e crollo Cdu. Olaf Scholz "cancelliera"?

Altri due sondaggi effettuati in Germania sembrano confermare l'ascesa della Spd ed il crollo di Cdu/Csu in vista delle elezioni federali. Stando ad un rilevamento YouGov, si stabilizzerebbe il sorpasso dei socialdemocratici sul blocco conservatore, con l'Spd in crescita di ben 8 punti rispetto alla fine di luglio al 24% dei consensi e l'unione formata da cristiano-democratici e cristiano-sociali bavaresi in calo di 6 punti al 22%. E nei manifesti dell'Spd si scherza: "Scholz è l'uomo che può diventare cancelliera", declinando il titolo al femminile per il dominio che gli è stato imposto negli ultimi lustri da Angela Merkel.

Germania: sondaggi, si conferma boom Spd e crollo Cdu/Csu

Debole, per YouGov, anche la performance dei Verdi, al 16% (in pratica, appare capovolto il rapporto di forza con i socialdemocratici rispetto a poche settimane fa), mentre risultano in crescita di un punto al 13% i liberali dell'Fdp. Stabile all'8% la Linke, il partito della sinistra, mentre perde un punto all1% l'ultradestra dell'Afd. Fotografa invece un sostanziale testa a testa "a tre" il sondaggio realizzato da FGW per il "Politbarometer" dell'emittente pubblica Zdf: ad un mese dall'apertura delle urne, Cdu/Csu ed Spd sono perfettamente appaiate al 22% dei consensi, con i Verdi a seguire di soli 2 punto al 20%.

Per il blocco conservatore del candidato cancelliere Armin Laschet si tratta di un calo di 4 punti, laddove i socialdemocratici di Olaf Scholz crescono di 3 punti rispetto al precedente rilevamento. Ferma l'Afd all'11%, mentre lasciano sul terreno un punto i liberali al 10% cosi' come un punto lo perde anche la Linke, con il 6% pericolosamente vicina alla soglia di sbarramento del 5%, sotto il quale si manca l'ingresso al Bundestag. Il "Polibarometer" conferma il boom di consensi per il socialdemocratico Scholz nella corsa alla cancelleria e, specularmente, lo scivolamento di Laschet: mentre il 65% degli interpellati ritiene il socialdemocratico adatto a prendere la carica oggi occupata da Angela Merkel, il favore per il capo della Cdu e' precipitato al 25%. Terza la leader dei Verdi, Annalena Baerbock, che attualmente solo il 22% dei tedeschi "vede" alla cancelleria. Nella scala dei politici piu' popolari del Paese, al primo posto svetta come sempre la cancelliera Merkel, seguita ad una discreta distanza da Scholz.