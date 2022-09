Gli occhi del mondo fissi sull'Uzbekistan: Xi Jinping e Putin si incontrano

Cina e Russia, il vertice destinato a stravolgere i già fragili equilibri

Cina e Russia a colloquio in Uzbekistan. Il vertice bilaterale di Samarcanda tiene il mondo con il fiato sospeso. Xi Jinping e Vladimir Putin si vedranno di persona e i temi sul tavolo da affrontare sono tanti, dopo questo incontro potrebbero cambiare molte cose. La città è blindata, sui tetti i fucili di precisione, le strade chiuse, coppie di agenti ogni cento metri. Putin è sbarcato da poco, mentre il presidente cinese era già lì dalla tarda serata di ieri. Stamattina - si legge su Repubblica - gli elicotteri delle prime delegazioni ufficiali hanno attraversato il cielo di Samarcanda in Uzbekistan, sulle rotte della via della Seta, dando di fatto l’avvio al summit annuale della Sco, la Shanghai Cooperation Organization. Due giorni di incontri in plenaria e di bilaterali tra 15 leader del mondo che rappresentano metà della popolazione mondiale e più di un quarto della sua economia.

Un mondo che - prosegue Repubblica - avanza cercando di emanciparsi dalle regole del sistema geopolitico occidentale. Ma non è un mistero per nessuno che la stretta di mano più importante sarà quella tra Putin e Xi, che tornano a incontrarsi di persona per saldare un rapporto molto più complesso di quello che appaia. I due Paesi però adesso si sono avvicinati in contrapposizione alle crisi con il mondo occidentale, dalla guerra in Ucraina alla questione Taiwan, fino a imbastire vie energetiche alternative per il gas e il petrolio russo con grandi investimenti in realizzazione.