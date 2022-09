NUMA prosegue la strategia di crescita paneuropea

Gli scatti d'Affari

NUMA cresce in tutta Europa: raggiunti ottimi risultati nel primo semestre

NUMA Group, il principale operatore digitale nel settore alberghiero e sviluppatore tecnologico in Europa, ha reso noti i positivi risultati del suo primo semestre 2022. Perseguendo costantemente la sua strategia di crescita paneuropea, ora il Gruppo gestisce 60 Future Hotels distribuiti in sette Paesi europei. NUMA ha ottenuto ottimi risultati in tutti e sette i principali mercati d'Europa nella prima metà del 2022, raggiungendo il traguardo dell’86% di occupazione delle sue unità in 20 location europee, con una crescita organica del RevPAR dell’85% anno su anno. Nello stesso periodo, il Net RevPAR medio del portafoglio NUMA è stato di 88 euro e per la prima volta ha superato i 120 euro.

Christian Gaiser, CEO di Numa, commenta: "NUMA è ora attiva in sette Paesi europei. Oltre alla Spagna, abbiamo identificato Italia, Portogallo e Scandinavia come mercati europei chiave del futuro con una forte importanza strategica. Riteniamo che il nostro comprovato modello di successo si adatti perfettamente alle caratteristiche del mercato locale di ogni città. Ulteriori ingressi nel mercato in Europa sono già in cantiere per le prossime settimane. E anche nuove proprietà in mercati esistenti come Lisbona e Porto, sono anche nella lista di NUMA. Stiamo così superando i nostri ambiziosi obiettivi di espansione quest’anno".