Regno Unito, Sunak rompe gli indugi: "Elezioni anticipate al 4 luglio"

Regno Unito, il premier Sunak convoca le elezioni per il 4 luglio. I Laburisti puntano al governo

Il premier britannico, Rishi Sunak, ha deciso di convocare le elezioni le elezioni generali in estate, che si terranno giovedì 4 luglio. Lo riferisce la stampa britannica. Intanto è appena iniziata la riunione a Downing Street del gabinetto di governo. Sunak ha riunito il gabinetto di governo e tutti i ministri sono stati invitati a partecipare. Per questo ai ministri è stato detto di spostare i loro eventuali piani di viaggio. Lord Cameron, il ministro degli Esteri, è dovuto tornare dall'Albania prima del previsto, mentre Grant Shapps, il segretario alla Difesa, sta ritardando un viaggio nell'Europa orientale per una riunione della Nato.

Nella settimanale seduta in Parlamento in cui ha risposto alle domande dei parlamentari, Sunak aveva fatto riferimento alle elezioni rispondendo a una domanda del leader del Partito Nazionale Scozzese, Stephen Flynn. "Le speculazioni abbondano, quindi penso che il pubblico meriti una risposta chiara a una semplice domanda. Il primo ministro ha intenzione di indire elezioni generali in estate o ha paura?", ha chiesto Flynn. E Sunak ha risposto: "Spoiler alert: ci saranno le elezioni generali nella seconda metà di quest'anno", prima di annunciare la data del 4 luglio.

E poi ha aggiunto che il Partito Laburista, il principale dell'opposizione britannica, qualora arrivasse a Downing Street, metterebbe a rischio "la stabilità economica duramente conquistata" mentre i Conservatori "stanno assicurando un futuro sicuro al Regno Unito". I sondaggi comunque mostrano da mesi costantemente in vantaggio i laburisti, l'ultimo addirittura del 27%. Un vantaggio addirittura a due cifre sui conservatori. Fonti dei Tory tra l'altro rivelano che, tra i conservatori, sarebbe stata lanciata una raccolta di firme per defenestrare Sunak.