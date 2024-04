Rishi Sunak, putiferio per le sue Adidas: "Ha ammazzato il marchio"

Il Primo Ministro britannico ha reso obsolete le Adidas Samba? Il 2 aprile, Rishi Sunak è apparso, durante un'intervista a Downing Street per promuovere la sua politica fiscale, indossando Adidas Samba. E questo bastò a mettere in subbuglio il Regno Unito. Dimenticata la crisi del carovita, l'impennata degli affitti e la recessione economica: per un momento, la nazione è sembrata più unita che mai nell'esprimere collettivamente indignazione per la scelta della scarpa del Primo Ministro. "Le Adidas Samba erano le scarpe più belle dell'anno, finché Rishi Sunak non ne ha avuto un paio", afferma The Observer. "Come Rishi ha ucciso la più grande tendenza delle scarpe sportive in un colpo solo", afferma The Telegraph. Sostenendo che Rishi Sunak cerca di presentarsi come giovane e alla moda, la rivista britannica GQ scrive: "Sunak ha preso una scarpa da ginnastica eternamente bella e l'ha rovinata per tutti".

Da un anno il modello Samba, le cui origini risalgono a una creazione del 1949 di Adi Dassler - vero nome Adolf Dassler, l'imprenditore tedesco fondatore dell'Adidas - è ovunque: per strada, ai piedi di influencer come banchieri e star. Harry Styles, Kendall Jenner, Bella Hadid e Rihanna sono tra coloro che hanno ceduto alla tendenza. Le vendite sono esplose nel 2022, secondo la piattaforma di shopping Lyst, quando le ricerche di scarpe da ginnastica sono aumentate del 350% quell'anno dopo essere diventate virali sui social media, osserva il New York Times.

Rishi Sunak

Ma l'associazione di Adidas Samba con il primo ministro conservatore del Regno Unito potrebbe firmare la loro condanna a morte? Forse no... D'altronde quello che è certo è che la sneaker più cool dell'anno ha perso subito la sua “coolness”. La protesta fu tale che Rishi Sunak quasi si scusò con “la comunità delle Samba. "A mia discolpa, direi che ho indossato scarpe da ginnastica Adidas, comprese le Samba - e altre, in effetti - per molti, molti anni", ha osservato il politico 43enne, che ha anche affermato di avere un debole per le Everlane, felpa con cappuccio e scarpe con plateau Palm Angels, sulle onde della radio londinese LBC.

Rishi Sunak, però, non è il primo politico a cercare di apparire come un leader più accessibile optando per uno stile più casual. Basti ricordare le apparizioni di Emmanuel Macron in felpa con cappuccio, quella, più recentemente, di Gabriel Attal in jeans e scarpe da ginnastica bianche, o anche Joe Biden e il suo paio di scarpe da ginnastica con zeppa Hoka. “[Rishi Sunak] può forse trarre conforto dal fatto che come Primo Ministro è finalmente riuscito a riunire una nazione divisa, se non alle urne almeno online, per aver “rovinato” la scarpa sportiva preferita dagli inglesi. Una vittoria, come si suol dire, è una vittoria”, scherza la giornalista del New York Times Elizabeth Paton. L'ennesima prova che la moda è politica.