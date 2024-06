Gran Bretagna, principessa Anna ricoverata in ospedale dopo caduta da cavallo

Incidente nella tenuta di Gatcombe Park, commozione cerebrale per la principessa Anna

La principessa Anna è stata ricoverata in ospedale a seguito di un "incidente" alla tenuta di Gatcombe Park ieri sera che le ha provocato "lievi ferite e una commozione cerebrale". Lo ha detto oggi Buckingham Palace spiegando che la principessa Anna è ricoverata al Southmead Hospital di Bristol dopo una caduta "come misura precauzionale in osservazione". Si prevede che "si riprenderà completamente e rapidamente", ha aggiunto la nota.

La principessa Anna, 73 anni, è la sorella minore di re Carlo. "Il Re viene tenuto informato e si unisce a tutta la Famiglia Reale nell'inviare il suo affetto più profondo e i suoi auguri alla Principessa per una pronta guarigione", si legge in una nota di Buckingham Palace.

La causa dell'infortunio della principessa Anna non è confermata, ma, scrive la Bbc, si ritiene sia compatibile con un potenziale impatto con la testa o le gambe di un cavallo. La principessa Anna si sarebbe dovuta recare in visita in Canada alla fine di questa settimana per partecipare a una cerimonia presso un monumento ai caduti a Terranova.