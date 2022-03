Guerra, allarme Chernobyl da Agenzia Atomica: "Emergenza cambio di personale"

Guerra Russia Ucraina, "Bombardate case dei lavoratori di Chernobyl"

La guerra in Ucraina continua senza sosta e c'è grande preoccupazione per le centrali nucleari, il rischio di un incidente che provochi la fuga di sostanze tossiche è altissimo, visti i continui bombardamenti dei russi nelle zone di quegli impianti strategici. L'Ucraina ha informato l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aie) che l'attacco russo sui checkpoint nella città di Slavutych, dove vivono molte persone che lavorano nella vicina centrale nucleare di Chernobyl, sta mettendo a rischio la vita dei tecnici e impedisce la rotazione del personale per e dal sito.

Lo ha reso noto il direttore generale Rafael Mariano Grossi. Secondo Kiev, i bombardamenti stanno mettendo in pericolo "le case e le famiglie del personale che garantisce la sicurezza" nella centrale nucleare di Chernobyl, sotto il controllo delle forze russe dal 24 febbraio. Slavutych si trova al di fuori della zona di esclusione che è stata istituita intorno alla centrale nucleare dopo l'incidente del 1986. "Da quattro settimane lavorano le stesse persone, solo adesso sono riuscite ad andare a riposare e ad ottenere un avvicendamento. E' un'emergenza ulteriore".

