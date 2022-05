Guerra, Biden: "Più armi subito. Dobbiamo mettere in ridicolo esercito russo"

Guerra Russia Ucraina, Biden: "Atrocità rivoltanti commese da Putin"

La tensione tra Usa e Russia è alle stelle e non c'è nessun segnale di pace. La guerra in Ucraina prosegue senza sosta da oltre 70 giorni e l'esercito di Putin sta intensificando gli attacchi. Colpite anche Leopoli all'estremo Ovest del Paese e la città gioiello di Odessa. In Ucraina stanno venendo commessi "innumerevoli crimini di guerra, atrocità rivoltanti dirette da Putin". Lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visitando la fabbrica Lockheed Martin di Troy, in Alabama, dove vengono prodotti i missili anticarro Javelin. Biden ha lodato "l'incredibile coraggio del popolo ucraino" e ha promesso il massimo impegno per fornire loro, insieme agli alleati, le armi di cui hanno bisogno per difendersi.

Joe Biden ha chiesto al Congresso di approvare "rapidamente" un'estensione del bilancio federale da ben 33 miliardi di dollari per continuare a fornire all'Ucraina aiuti militari che le consentano di "mettere in ridicolo" l'esercito russo. Biden ha sottolineato come l'aumento degli investimenti in ricerca e sviluppo sia strategico anche dal punto di vista militare, per "mantenere il vantaggio competitivo sulla Cina". "Eravamo i numeri uno per ricerca e innovazione, ora siamo i numeri tredici, dobbiamo tornare i numeri uno", ha detto Biden.

