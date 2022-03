Guerra, colonna di 60 km di carri armati russi a Kiev. "Scappate, rifugiatevi"

Guerra, bombardati tre edifici a Kiev. Distrutto un dormitorio

La guerra in Ucraina continua e non accenna a placarsi nonostante il tentativo di accordo con i russi. Gli abitanti della capitale Kiev sono stati svegliati da sirene antiaeree alle 2 di notte. "Cercate un riparo nel rifugio più vicino". Putin ha dato ordine di attaccare pesantemente. Un attacco con missili balistici russi esterni ha distrutto tre edifici residenziali a Kiev Oblast. Lo rende noto Kiev Independent. Un razzo ha colpito un dormitorio e due appartamenti a Vasilkov, Bila Tserkva e Kalinovka intorno alle 19 (ora locale), secondo il ministero dell'Interno. Più tardi in serata, un altro attacco missilistico a Bila Tserkva ha distrutto un dormitorio a tre piani. Sirene antiaeree a Rivne e poco fa anche a Vinnytsia. Lo riferisce Kyiv Independent.

Allarmi di incursioni aeree sono scattati anche nelle regioni di Volyn e Ternopil. Un convoglio militare russo, esteso per 40 miglia (più di 60 km), è diretto a Kiev. Lo riferisce la Cnn sulla base delle nuove immagini satellitari di Maxar Technologies che mostrano come il convoglio, tra blindati, carri armati, artiglieria trainata e altri veicoli logistici, abbia raggiunto la periferia della capitale ucraina. La colonna militare si estende dalla base aerea Antonov - circa 17 miglia dal centro di Kyiv - a nord di Pribyrsk, Ucraina.

