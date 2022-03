Guerra, colpita centrale nucleare. Zelensky: "Fermatevi o peggio di Chernobyl"

Guerra, colpita centrale nucleare. Biden: "Putin fermati subito"

Non c'è tregua, la guerra in Ucraina non smette ma anzi il livello dell'intensità del conflitto si alza ancora di più nella nona giornata di scontri. I russi hanno colpito la centrale nucleare più grande d’Europa, la quinta al mondo. I soldati di Putin combattono per uno dei punti strategici più importanti dell’Ucraina e non solo. E’ la centrale di Zaporizhzhia nell’Ucraina centrale nei pressi della città di Enerhodar, sulle sponde del bacino idrico di Kachovka sul fiume Dnepr. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha accusato Mosca di ricorrere al "terrore nucleare" e di voler "ripetere" il disastro di Chernobyl dopo aver sostenuto che le forze russe hanno sparato su una centrale nucleare.

"Nessun paese diverso dalla Russia ha mai sparato contro le centrali nucleari. Questa è la prima volta nella nostra storia. Nella storia dell'umanità. Lo stato terrorista ora ha fatto ricorso al terrore nucleare", ha detto Zelensky in un video messaggio. Dopo momenti di panico e dichiarazioni incrociate le unita' del servizio di emergenza statale dell'Ucraina hanno ottenuto il permesso per entrare nella zona del rogo così da poter spegnere l’incendio. Tuttavia, l’attacco di Mosca ha scatenato le reazioni dell’Occidente. Biden ha detto alla Russia di fermare immediatamente quegli attacchi. L’ente regolatore dell' Ucraina ha riferito all'Aiea che non sono stati segnalati cambiamenti nei livelli di radiazioni nel sito della centrale nucleare.

