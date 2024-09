Guerra, dagli Houthi missile supersonico nel centro di Israele. Idf: "Tre ostaggi uccisi in un raid aereo"

Guerra a Gaza, dagli Houthi missile supersonico su Israele. Ira di Netanyahu: "Pagherete". Idf: "Tre ostaggi uccisi in un raid aereo"

Continua la guerra e la tensione in Medio Oriente. Per la prima volta un missile lanciato dallo Yemen è caduto in un'area aperta del centro di Israele. I miliziani filoiranianai yemeniti Houthi hanno formalmente rivendicato il lancio.





Dieci mesi dopo il recupero dei corpi di tre ostaggi a Gaza, le forze di difesa israeliane (Idf) hanno dichiarato che sono stati uccisi indirettamente durante un attacco che aveva preso di mira il comandante della brigata Gaza settentrionale di Hamas, Ahmed Ghandour, che si nascondeva in un tunnel a Jabaliya. Il 10 novembre 2024, un raid dell'Idf ha colpito nei pressi del luogo in cui sono stati successivamente trovati i corpi del sergente Ron Sherman, del caporale Nik Beizer e del civile Elia Toledano, rapito al Nova festival.

Il leader del gruppo filo Iran Houthi, Abdel-Malek al-Houthi, ha lanciato un avvertimento a Israele in una dichiarazione pubblica: "Le sue forze lanceranno attacchi più massicci contro lo Stato ebraico, dopo il missile balistico di questa mattina". "L'operazione che le nostre forze hanno condotto oggi con un missile yemenita avanzato fa parte della quinta fase dell'escalation. Ciò che verrà sarà più grande", ha affermato. "Le nostre operazioni continueranno finché Israele continuerà ad attaccare e ad assediare Gaza. Continueremo a coordinarci con la resistenza a Gaza", ha aggiunto.

"La situazione nel nord di Israele non continuerà ad essere tale: faremo tutto il necessario per riportare alle loro case i residenti sfollati. Io mi impegno a farlo, il governo si impegna. Non ci accontenteremo di qualcosa di meno", ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu alla riunione di gabinetto riferendosi agli attacchi di Hezbollah dal Libano cominciati l'8 ottobre che hanno costretto centinaia di migliaia di civili a evacuare. Netanyahu ha affermato che Hamas ha già visto la determinazione israeliana.

Il primo ministro Benyamin Netanyahu, all'inizio della riunione di gabinetto della domenica, ha affermato che "gli Houthi dovrebbero sapere che chiunque cerchi di fare del male a Israele pagherà un caro prezzo". "Chi ha bisogno di un promemoria visiti il porto di Hodeida (in Yemen, attaccato nelle scorse settimane, ndr)", ha detto.



I miliziani filoiranianai yemeniti Houthi hanno formalmente rivendicato il lancio del missile su Israele. Il portavoce Yahya Saree in un video afferma che "è stata presa di mira una posizione militare del nemico israeliano nella zona di Jaffa" da "un missile balistico che ha colpito con successo il suo bersaglio". Sul successo del lancio la versione degli Houthi, che poco prima avevano affermato che le difese aeree israeliane non erano riuscite a intercettare il missile, è discordante con quanto affermato dall'Idf, secondo cui il missile non ha ferito nessuno perché colpito prima da un missile Arrow, poi da Iron Dome che ne ha intercettato i frammenti.

Razzo dallo Yemen cade nel centro d'Israele, nessun ferito

Un missile lanciato dallo Yemen è caduto in un'area aperta del centro di Israele, afferma l'esercito dello Stato ebraico specificando che non si registrano vittime o feriti.