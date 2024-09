Guerra, Hezbollah risponde a Israele. Lanciati oltre 130 missili dal Libano

L'esercito israeliano ha riferito che circa 70 razzi sono stati lanciati dal Libano nel nord di Israele nella seconda ondata di attacchi nel giro di mezz'ora, come riportato da Haaretz.

Hezbollah ha dichiarato di aver risposto ai raid aerei israeliani nel sud del Libano con una serie di lanci di razzi sull'Alta Galilea. I comunicati del gruppo iniziano con: "In risposta alle aggressioni nemiche sulle località del sud del Libano, i combattenti della resistenza islamica hanno colpito...", variando poi a seconda degli obiettivi colpiti e delle armi utilizzate. Alcuni missili sono stati intercettati e, in totale, sono stati lanciati 130 razzi, secondo i media israeliani.

Il comandante delle Guardie della Rivoluzione iraniane, Hossein Salami, ha scritto al leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah, affermando che Israele subirà "una risposta distruttiva da parte del fronte della resistenza" dopo le esplosioni in Libano che hanno causato almeno 30 morti e migliaia di feriti.

"Tali atti terroristici, indubbiamente dovuti alla disperazione e ai fallimenti del regime sionista, incontreranno presto una risposta schiacciante dal fronte della resistenza e assisteremo alla completa distruzione di questo regime crudele e criminale", si legge nella lettera riportata dall'agenzia Irna.

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dichiarato a Radio24: "Le parole di Nasrallah sono dure contro Israele ma non annunciano un'immediata reazione; questo significa che c'è ancora tempo per trovare una soluzione per ridurre la tensione". Ha sottolineato che "l'obiettivo finale è il cessate il fuoco in Cisgiordania e a Gaza".

Tajani ha aggiunto che dalle parole di Nasrallah emerge il timore di un'escalation, poiché anche in Libano la popolazione cristiana non è favorevole a una guerra con Israele. "Adesso in Libano è importante arrivare all'elezione di un presidente della Repubblica. C'è uno stallo che dura da tantissimo tempo. Forse questo può permettere di aprire un dialogo con Israele e con le altre parti interessate alla situazione mediorientale", ha affermato.

Diversi alti funzionari statunitensi hanno ammesso che un accordo di cessate il fuoco e di rilascio degli ostaggi tra Israele e Hamas è improbabile prima della fine del mandato del presidente Joe Biden. "Nessun accordo è imminente. Non c'è sicurezza che verrà mai fatto", ha affermato una fonte al Wall Street Journal.

Almeno otto palestinesi sono stati uccisi e altri quattro feriti in un attacco aereo israeliano che ha colpito un edificio nel campo profughi di Nuseirat, nel centro di Gaza, secondo l'agenzia Wafa.

Secondo la tv pubblica Kan, una "alta personalità" è stata uccisa nei pressi dell'aeroporto internazionale di Damasco in un attacco attribuito a Israele. Diversi media arabi hanno riferito che Israele ha attaccato un veicolo sulla strada per l'aeroporto di Damasco; secondo il canale saudita al Hadath, diversi membri della milizia filo-iraniana delle "Brigate Hezbollah in Iraq" sarebbero stati eliminati.