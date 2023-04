Guerra, i russi lasciano il Donetsk. Il piano di Kiev per liberare l'Ucraina

Guerra Ucraina, Kiev lavora alla liberazione della Crimea. I Rumors di Rbc

Mentre non s'arrestano i botta e risposta, gli attacchi armati e verbali tra Ucraina e Russia, Rbc-Ucraina citando il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza di Kiev Oleksiy Danilov ha rivelato alcuni dettagli cruciali del piano dell'Ucraina per liberare la Crimea occupata dai russi. I passaggi previsti sono due: rimuovere il ponte di Kerch (simbolo dell'annessione, crollato in parte a ottobre per l'esplosione di un camion-bomba) e limitare i diritto dei filorussi e collaborazionisti.

Secondo il segretario, sono 12 i passi importanti nel piano ucraino per riprendere la Crimea. Del piano ucraino in 12 punti per la Crimea liberata dall'occupazione russa (annessa da Mosca nel 2014) fa parte anche un nuovo nome per Sebastopoli, la cosiddetta "città della gloria russa", su cui deciderà il Parlamento di Kiev: forse si chiamerà Akhtiar", ha suggerito il segretario del Consiglio nazionale per la sicurezza ucraino Oleksiy Danilov, che ha pubblicato la bozza del piano su Facebook.

Secondo Danilov, ci sarà un meccanismo di valutazione del grado di coinvolgimento di cittadini ucraini e residenti in Crimea nel sostegno alle attività delle amministrazioni di occupazione, che include la restrizione dei diritti civili, compresa la partecipazione alle elezioni. Il terzo punto del documento riguarda i dipendenti pubblici, i giudici, i pubblici ministeri, i funzionari delle forze dell'ordine e altre categorie di persone che in Crimea erano sul libro paga delle autorità ucraine ma hanno lavorato per le strutture di occupazione russa dopo il febbraio 2014: se saranno riconosciute responsabilità, saranno privati della pensione o non potranno più lavorare per l'Ucraina.