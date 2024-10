Guerra in Medio Oriente, Iran minaccia Tel Aviv: "L'attacco israeliano avrà conseguenze amare". Hamas su Netanyahu: "Possibile un accordo"

Iran: "Useremo tutti i mezzi disponibili per rispondere a Israele"

L'Iran userà "tutti gli strumenti disponibili per rispondere in modo deciso ed efficace all'aggressione del regime sionista". Lo ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, facendo riferimento all'attacco di sabato scorso da parte di Israele contro i siti militari iraniani. "Di norma, il tipo di risposta dipende dal tipo di attacco", ha aggiunto il funzionario, come riferisce Isna.

Iran a Israele: "Attacco avrà conseguenze amare e inimmaginabili"

Le conseguenze dell'attacco di Israele all'Iran saranno "amare e inimmaginabili". Lo ha detto il comandante delle Guardie rivoluzionarie iraniane, il maggior generale Hossein Salami, in un messaggio in cui ha espresso le sue condoglianze alle famiglie dei 4 soldati iraniani uccisi nell'attacco israeliano di sabato. Lo riporta l'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Salami ha definito l'attacco "malvagio e aggressivo", nonché "illegittimo e illegale", e ha affermato che ha rivelato "l'errore di calcolo del regime sionista e la sua frustrazione sul campo di battaglia nella guerra contro i combattenti del grande fronte della resistenza islamica, specialmente a Gaza e in Libano".

Alto funzionario Hamas, “un accordo può essere raggiunto”

Un alto funzionario di Hamas, Husam Badran, ha affermato che "un accordo può essere raggiunto" con Israele se il premier Benjamin Netanyahu conferma il suo impegno su quanto già concordato: lo rende noto l'agenzia di stampa Shehab filo-Hamas, come riporta il Times of Israel. "Le nostre richieste sono chiare e conosciute, e un accordo può essere raggiunto, a condizione che Netanyahu rimanga impegnato su quanto già concordato", ha detto Badran. Non è chiaro se la dichiarazione sia una reazione alla proposta egiziana di un cessate il fuoco di 2 giorni a Gaza per lo scambio di 4 ostaggi israeliani con alcuni prigionieri palestinesi.

Libano, salgono a 5 morti e 10 feriti vittime dell’attacco a Tiro

Un attacco israeliano ha colpito questa mattina il centro della città di Tiro, nel sud del Libano, provocando la morte di almeno 5 persone e il ferimento di una decina: lo ha denunciato il ministero della Salute libanese, parlando di bilancio ancora provvisorio. Un "attacco nemico israeliano questa mattina su un edificio" nel centro della città costiera "ha portato a un bilancio provvisorio di cinque morti e 10 feriti", ha affermato una dichiarazione del ministero della Salute, aggiungendo che "sono in corso lavori per rimuovere le macerie".

Egitto propone due giorni di cessate il fuoco

Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha proposto una tregua di due giorni a Gaza e un limitato scambio di ostaggi per garantire "un cessate il fuoco completo" dopo oltre un anno di guerra tra Israele e Hamas. La proposta prevede lo scambio di quattro ostaggi israeliani detenuti a Gaza con prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane e sarà seguita da ulteriori negoziati entro 10 giorni, ha dichiarato Sisi in una conferenza stampa al Cairo. Non ha detto se il piano sia stato presentato formalmente a Israele o a Hamas.

Idf: "Uccise decine di militanti Hezbollah nelle ultime 24 ore"

L'esercito israeliano ha continuato a colpire le infrastrutture e a confiscare le armi appartenenti a Hezbollah nel Libano meridionale, uccidendo decine di militanti del Partito di Dio nelle ultime 24 ore. Lo rende noto l'Idf, aggiungendo che decine di attacchi aerei hanno colpito cellule terroristiche e infrastrutture, tra cui un lanciarazzi utilizzato per colpire Israele.

Idf, Hezbollah ha lanciato circa 90 razzi su nord Israele

Circa 90 razzi sono stati lanciati da Hezbollah dal Libano verso il nord di Israele oggi, secondo un bilancio dell'Idf. Lo riporta il Times of Israel. Uno dei razzi ha provocato tre feriti a Tamra. Un altro attacco di droni ha ferito due persone in una zona industriale della Galilea.