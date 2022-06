Guerra, intelligence Gb: Putin vince del Donbass ma piano originale è fallito

Guerra Russia Ucraina: intelligence Gb, successo tattico Russia in Donbass

"La Russia sta ottenendo un successo tattico nel Donbass": cosi' l'intelligence britannica nel suo aggiornamento sulla guerra in Ucraina, giunta al centesimo giorno. "Le forze russe hanno avuto uno slancio, che hanno mantenuto, e attualmente sembrano mantenre l'iniziativa sull'opposizione ucraina", si legge ancora.

Sottolineando che Mosca, "in seguito al fallimento del progetto iniziale, ha modificato la sua linea operativa concentrandosi sul Donbass", l'intelligence britannica aggiunge che "la Russia controlla oltre il 90% dell'Oblast di Luhansk ed e' probabile che completi il controllo nelle prossime due settimane". Gli 007 di sua Maesta' ritengono tuttavia che Mosca abbia raggiunto "questi recenti successi tattici pagando un prezzo significativo in termini di risorse". "Per ottenere il successo - conclude l'intelligence Gb - la Russia dovra' continuare a investire massicciamente nelle risorse umane e materiali e cio' richiedera' probabilmente altro tempo".

Russia: esercitazione militare nel Pacifico con 40 navi guerra

La flotta militare russa nel Pacifico ha iniziato una esercitazione che coinvolge oltre 40 navi da guerra e 20 aerei da combattimento e elicotteri. Lo riporta l'agenzia Tass citando fonti della Difesa russa. Il dicastero della Difesa precisa che la nave 'Maresciallo Krylov' e la fregata 'Maresciallo Shaposhnikov' prendono parte all'esercitazione, insieme a grandi navi e corvette anti-sottomarino, piccole navi anti-sottomarino, dragamine, navi missilistiche e navi ausiliarie. L'esercitazione si svolgera' fino al 10 giugno, in conformita' con il programma di addestramento 2022 della flotta del Pacifico, spiega infine il ministero.

