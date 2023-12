Guerra Israele, Biden attacca Netanyahu: "Sta perdendo sostegno mondiale"

Biden: "Israele sta perdendo il sostegno in tutto il mondo"

"Israele sta cominciando a perdere sostegno in tutto il mondo". Lo ha detto Joe Biden a un evento elettorale a Washington sottolineando che Netanyahu "deve rafforzare e cambiare" il governo israeliano per trovare una soluzione a lungo termine al conflitto israelo-palestinese. "Netanyahu non vuole una soluzione a due Stati", ha aggiunto Biden.

Israele recupera i corpi di 2 ostaggi, due soldati uccisi

Un'unità speciale delle forze armate israeliane ha recuperato i corpi di due israeliani che erano tenuti in ostaggio a Gaza da Hamas. Lo ha riferito il portavoce militare. Ma nell'operazione due militari sono rimasti uccisi e altri ancora sono stati feriti. "La nostra missione è di recuperare i dispersi e gli ostaggi e riportarli a casa", ha affermato l'esercito. "A questo fine facciamo ricorso a tutti i mezzi di intelligence e operativi a nostra disposizione".

Ue, Borrell: "Orrore e distruzione a Gaza ingiustificabili"

"La situazione a Gaza peggiora. L'Onu ci dice che non ci sono rifugi possibile e sta per smettere di lavorare nell'area per mancano risorse e sicurezza". Lo ha detto l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera, Josep Borrell, sottolineando che al G7 "avevamo richiesto che le attività militari di Israele a Gaza Sud non seguissero lo stesso schema di Gaza Nord, ma il livello di distruzione a Gaza resta senza precedente. È un livello peggiore di quanto successo a Dresda, a Colonia e simile a quello che è successo ad Amburgo. Un tale orrore non può essere giustificato con l'orrore del 7 ottobre".

Netanyahu: "A Gaza non ci sarà né Hamas né Fatah"

Gaza "non sarà un Hamastan e nemmeno un Fatahstan". Lo ha detto il premier israeliano BenJamin Netanyahu, riferendosi al futuro della Striscia e alle "divergenze d'opinione con gli Usa" su questo tema. "Non permetterò che Israele ripeta l'errore di Oslo, non consentirò che dopo l'enorme sacrificio compiuto dai nostri combattenti entri a Gaza chi educa al terrore, chi lo sostiene e chi lo finanzia".

Hamas: vittime palestinesi quasi a quota 18.500

Il bilancio delle vittime dei bombardamenti israeliani sulla Striscia di Gaza è salito a 18.412 persone dal 7 ottobre e più di 50.000 sono rimaste ferite, ha dichiarato Ashraf al-Qidra, portavoce del ministero della Sanità dell'enclave. "Dall'inizio dell'aggressione nella Striscia di Gaza, 18.412 persone sono state uccise e più di 50.000 sono rimaste ferite", ha detto il portavoce in una conferenza stampa, trasmessa dal canale televisivo palestinese Al-Aqsa.

Missile dallo Yemen colpisce una nave norvegese diretta in Italia

Un missile da crociera terrestre, lanciato dallo Yemen controllato dagli Houthi, ha colpito una nave cisterna commerciale, provocando un incendio e danni ma nessuna vittima.

L'attacco alla petroliera Strinda, battente bandiera norvegese, è avvenuto intorno alle 22 (ora italiana) a circa 60 miglia nautiche (111 chilometri) a Nord di Bab al-Mandab, lo stretto che congiunge il Mar Rosso con il Golfo di Aden e quindi con l'Oceano Indiano. Il cacciatorpediniere della marina americana Uss Mason era nelle vicinanze e ha prestato aiuto.

Gli Houthi hanno preso di mira la petroliera con un razzo dopo che l'equipaggio si è rifiutato di rispondere agli avvertimenti, ha riferito il portavoce militare Houthi, Yehia Sareea, secondo quanto riporta il Guardian. Il portavoce ha aggiunto che il gruppo è riuscito a ostacolare il passaggio di diverse navi negli ultimi giorni agendo a sostegno dei palestinesi e ha promesso che gli Houthi continueranno a bloccare tutte le navi dirette ai porti israeliani finché Israele non consentirà l'ingresso di cibo e aiuti medici nella Striscia di Gaza.

La nave era diretta in Italia

La nave è in rotta verso l'Italia, ha comunicato la compagnia di navigazione Mownickels Secondo il comunicato della compagnia, "la nave è stata colpita da un missile e ha preso fuoco. Fortunatamente nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito". Tutti i membri dell'equipaggio sono cittadini indiani. La compagnia ha riferito che "la nave, che era in rotta verso l'Italia dalla Malesia con materie prime per biocarburanti sta ora procedendo verso un porto sicuro".