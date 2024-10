Guerra Israele, la premier Meloni vola in Giordania e Libano: focus su Gaza e Unifil

Idf: “Ucciso comandante di Hezbollah di Taybeh”

L'esercito israeliano afferma di aver ucciso il comandante del complesso Taybeh di Hezbollah, Mohammad Hussein Ramal, in un attacco aereo nel Libano meridionale. Secondo l'Idf Ramal era responsabile della pianificazione e dell'esecuzione di attività terroristiche contro Israele ed è stato ucciso nell'attacco aereo diretto dalle truppe della 98esima Divisione. Lo riporta il Times of Israel.

Oggi Meloni in visita in Giordania e Libano, focus su Gaza e Unifil

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è attesa oggi in Giordania e in Libano per discutere della crisi in Medio Oriente, delle garanzie per la sicurezza dei caschi blu di Unifil, della stabilizzazione del confine israelo-libanese e della gestione della crisi dei rifugiati siriani.

Idf: terroristi entrati in Israele dalla Giordania, due neutralizzati

L'Idf afferma di aver eliminato due terroristi che si erano infiltrati in Israele dalla Giordania nell'area del Mar Morto. «Poco fa, i soldati dell'Idf hanno identificato un certo numero di terroristi entrati dalla Giordania in territorio israeliano a sud del Mar Morto. Le truppe dell'Idf sono state inviate sulla scena e due terroristi che hanno aperto il fuoco contro le truppe sono stati neutralizzati dalle forze. Le truppe stanno conducendo delle ricerche nella zona», ha riferito l'Idf su Telegram.

Corpo Sinwar trasferito in località segreta in Israele

Il corpo del leader di Hamas, Yahya Sinwar, è stato trasferito in una località segreta all'interno di Israele dopo essere stato sottoposto ad autopsia presso l'istituto forense Abu Kabir durante la notte. Lo riporta il sito di notizie ebraico Walla. L'autopsia ha confermato che Sinwar è stato ucciso da un colpo di pistola alla testa e da una raffica di granate. L'istituto forense sta aspettando i risultati di ulteriori esami per stabilire se nel suo sangue al momento della morte fossero presenti droghe o altre sostanze insolite.

Hamas: "Libereremo ostaggi solo quando Israele si ritirerà"

Khalil Hayya, capo di Hamas a Gaza, ha dichiarato che i prigionieri tenuti a Gaza non saranno liberati finché Israele non cesserà gli attacchi contro la Striscia e ritirerà le sue truppe dall'enclave. Lo riporta Al Jazeera.