Guerra, Israele vuole distruggere totalmente Gaza: "Avete 24 ore per fuggire"

Guerra, Israele Hamas: fuga dei palestinesi. "Potrete tornare solo dopo il nostro annuncio". Il rischio che non ci sia più nulla

La guerra tra Israele e Hamas è già ad un drammatico punto di svolta. Da Tel Aviv è partito l'ultimatum: "Avete 24 ore per fuggire da Gaza", un messaggio chiaro quello di Netanyhau, raderà al suolo l'intera striscia. L'Onu è stato informato che Israele ha ordinato a 1,1 milioni di palestinesi di trasferirsi nel Sud dell'enclave entro 24 ore: l'avvertimento potrebbe preludere a un'offensiva terrestre mentre Israele entra nel sesto giorno di guerra dopo la vasta offensiva di terrore sferrata da Hamas il 7 ottobre. "Ora è tempo per la guerra", ha avvertito il ministro della Difesa, Yoav Gallant, mentre nella notte sono proseguiti i bombardamenti nella Striscia. Israele ha avvertito che opererà "in modo significativo" nella zona di Gaza City nei prossimi giorni e per questo i civili potranno tornare solo dopo che sarà fatto un nuovo annuncio.

Hamas ha minimizzato l'ultimatum di Israele liquidandolo come "falsa propaganda" a cui i palestinesi non devono abboccare. Ma un portavoce del Palazzo di Vetro che ha chiesto una revoca dell'ultimatum per motivi umanitari: "Le Nazioni Unite si appellano con forza perché un simile ordine, se confermato, sia ritirato per evitare di trasformare quella che è già una tragedia in una situazione di calamità", ha affermato il portavoce del segretario generale, Stephane Dujarric. I bombardamenti su Gaza sono proseguiti anche nella notte mentre il bilancio aggiornato è di oltre 1.200 morti tra gli israeliani e più di 1.500 tra i palestinesi, di cui 36 tra Cisgiordania e Gerusalemme est.