Guerra, la Cina sceglie Putin. All'Onu ha votato con la Russia: si è schierata

Guerra Russia Ucraina, arriva un segnale da conflitto mondiale all'Onu

Si allontana sempre di più la possibilità di un cessate il fuoco in Ucraina, dopo il voto di ieri all'Onu. La guerra è destinata non solo a continuare ma a coinvolgere il mondo. Il segnale lanciato dalla Cina è stato inequivocabile, ha votato con la Russia e si è schierata, forse per la prima volta in maniera chiara. E' stata bocciata al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite la bozza di risoluzione russa sulla situazione umanitaria in Ucraina. A favore del testo hanno votato solo Russia e Cina, mentre tutti gli altri 13 membri si sono astenuti.

"E' veramente inconcepibile che la Russia abbia avuto l'audacia di presentare una risoluzione con cui chiede alla comunità internazionale di risolvere una crisi umana che ha creato da sola", ha denunciato la rappresentante americana, secondo cui "la Russia non si preoccupa del deterioramento delle condizioni umanitarie, dei milioni di vite e sogni che ha distrutto: se fosse interessata, smetterebbe di combattere".

Leggi anche: